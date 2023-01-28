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Gecce Magazin Haberleri

Simge Sağın'dan Miami pozları...

Yeni bir şarkı hazırlığında olan Simge Sağın, yorgunluğunu atmak için Miami'ye gitti. Meşhur Miami Beach'ten yaptığı mayolu paylaşımlarla sosyal medyayı salladı.

Simge Sağın'dan Miami pozları...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-01-2023 13:33

Simge Sağın düzenlemesi eski sevgilisi Ozan Bayraşa’ya ait yeni bir şarkı hazırladı. Parça 10 Şubat’ta çıkacak. Popçu öncesinde soluğu Amerika Miami’de aldı.

 

 

Sahilde verdiği mayolu pozlar büyük beğeni topladı. Gelin görün ki fotoşop yöntemiyle fazlasıyla büyütülen ayakları takipçilerinin diline dolandı. 1.58 boyundaki Simge Sağın’ın asıl amacı fotoşopla bacak boyunu uzatmaktı. Ama 37 numara olan ayak numarası neredeyse 45’e çıktı!

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