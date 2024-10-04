Simge Sağın'dan Icardi açıklaması: "Beni Kıbrıs'ta oyuna getirdiniz!"

Son dönemin gözde isimlerinden Simge Sağın, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. Coşkulu kalabalıkla buluşan sanatçı, performansıyla izleyicileri mest etti.

Konser sonrası muhabirlerle sohbet eden Simge Sağın, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi hakkında yöneltilen sorulara ilginç bir yanıt verdi. "Icardi boşanıyor, bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Sağın, “Beni Kıbrıs'ta oyuna getirdiniz, aldık başımıza belayı... Benim Icardi ile alakalı konuşabileceğim hiçbir şey yok, asla da olamaz. Ayrılıklarıyla ilgili bir şey söylemem, hiçbir fikrim ve alakam yok. Bu konu beni hiç ilgilendirmiyor" dedi.

Sağın, sözlerine devam ederek, “Ben herkesin mutlu olmasını isterim. Ayrılmasınlar, ayrılıyorlarsa da hayırlısı olsun” şeklinde ifade etti.

Simge Sağın’ın bu açıklamaları, konser sonrası hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkatle takip edildi.