Simge Sağın’dan aşk açıklaması: “Hayatımda..."

Son dönemde adı sık sık Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile anılan ünlü şarkıcı Simge Sağın, aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Özel hayatı hakkında net konuşan Sağın, şu an yalnız olduğunu belirterek “Hayatımda sadece müzik var, başka hiçbir şey yok” dedi. Şarkıcı, aşka kapılarını tamamen kapatmadığını da ekleyerek “Aşka gerek duymuyor değilim. Herkesin aşka ve sevgiye ihtiyacı vardır ama benim sevebileceğim biri çıkmadı karşıma” ifadelerini kullandı.

Bir hayranıyla ilişki yaşayıp yaşamayacağı sorulduğunda ise Sağın, “Bilemem, aşk bu, herkese konabiliyor. Hiç belli olmaz bu işler, büyük konuşmak istemem” diyerek açık kapı bıraktı.

Öte yandan, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda ayak boyunu photoshopla uzattığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Şarkıcı, “Photoshop değil, çok yüksek bir ayakkabıydı, o yüzden öyle çıkmış” diyerek söylentilere açıklık getirdi.

Simge Sağın, hem müzik kariyeri hem de açıklamalarıyla gündem yaratmaya devam ediyor!