Simge Sağın’a 3 Haftada 303 Gül! Gönderen Hâlâ Gizemli

Simge Sağın’ın kapısı üç haftadır aynı sürpriz için çalıyor. Her hafta 101 gül alan ünlü şarkıcı çiçekleri gönderen gizemli kişiyi araştırıyor.

Simge Sağın’a 3 Haftada 303 Gül! Gönderen Hâlâ Gizemli
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2026 18:49

Simge Sağın’ın son günlerde başına gelenler tam bir gizem hikâyesine dönmüş durumda. Ünlü şarkıcının kapısı üç haftadır aynı nedenle çalıyor. Her hafta 101 gül gönderiliyor ama çiçekleri kimin yolladığı bir türlü ortaya çıkmıyor.

Şimdiye kadar toplam 303 gül alan Sağın durumdan hem memnun hem de oldukça meraklı. Çünkü ortada romantik bir jest var ama bu jestin arkasındaki kişinin kim olduğu konusunda en ufak bir ipucu bile yok.

Üç Haftada 303 Gül

Gizemli gönderici tam üç haftadır Sağın’a düzenli olarak 101’er gül gönderiyor. Her hafta aynı sayıda çiçeğin gelmesi ise işin en dikkat çeken taraflarından biri.

İlk başta sürpriz olarak karşılanan bu durum, çiçekler gelmeye devam ettikçe Sağın için de merak konusu olmaya başladı. Ünlü şarkıcı şimdi gülleri gönderen kişinin izini sürmeye çalışıyor.

“101 Gül Göndermesi Enteresan”

Sağın kendisine gelen güllerden oldukça memnun olduğunu söylüyor. Ancak çiçeklerin güzelliğinden çok arkasındaki gizem ve özellikle 101 sayısı dikkatini çekmiş durumda.

Ünlü şarkıcı bu durumu “Güller şahane ama bu sır perdesi ve özellikle 101 gül göndermesi enteresan” sözleriyle anlattı.

Yani ortada sadece çiçeklerden ibaret bir sürpriz yok. Her hafta aynı sayıda gülün gönderilmesi Sağın’ın da “Acaba kim?” diye düşünmesine neden oluyor.

Gönderen Hâlâ Sır

Şimdilik gizemli hayranın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yok. Çiçeklerin nereden gönderildiği ya da gönderen kişinin kimliğini ortaya çıkarabilecek başka bir detay da paylaşılmadı.

Sağın ise bu sürprizlerin devam edip etmeyeceğini ve sonunda çiçeklerin arkasındaki kişinin ortaya çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Şimdilik 303 gülün ardındaki isim sır gibi saklanıyor.

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