Mercan Köşk’te Dengeler Altüst! Aras ve Cemre Yakınlaşıyor

atv’nin cumartesi akşamları ekrana gelen dizisi Mercan Köşk yeni bölüm tanıtımıyla yine izleyicinin merakını artırdı. FARO ve Sinehane imzalı dizinin 4. bölümünden yayınlanan tanıtımda bu kez Aras ve Cemre arasındaki yakınlaşma ön plana çıktı.

Müslüm Gürses’in unutulmaz “Seni Yazdım” şarkısının eşlik ettiği tanıtımda ikilinin arasındaki bağın giderek güçlendiği görülüyor. Özellikle Aras’ın Cemre’nin zor anında yanında olması aralarındaki ilişkinin farklı bir noktaya gidebileceğinin sinyalini veriyor.

Cemre’nin Yanında Yine Aras Var

Toprak’ın kendi isteğiyle ortadan kaybolduğunu öğrenen Cemre yaşadığı hayal kırıklığıyla baş etmeye çalışıyor. Tam da bu sırada yanında yine Aras oluyor.

İkilinin karşılıklı oturduğu sahnede Aras’ın Cemre’ye söylediği “Bazen insan düştüğü kuyuda kaybolmaz kendi kaybettiği gerçeğini bulur” sözleri de tanıtımın en dikkat çeken anlarından biri oluyor.

Cemre’nin zor günlerinde Aras’a daha fazla yakınlaşması ikili arasındaki dengeleri değiştiriyor. Bu yakınlığı gören Toprak’ın tavırları ise işlerin hiç de sakin ilerlemeyeceğini gösteriyor.

Toprak’ın Kıskançlığı Dikkat Çekiyor

Aras ve Cemre’yi yan yana gören Toprak’ın tepkisi yeni bölümde üçlü arasında yaşanacak gerilimin habercisi gibi. Cemre ile Aras arasındaki yakınlığın nereye varacağı ve Toprak’ın buna nasıl karşılık vereceği şimdiden merak konusu.

Hülya Büyük Sırrı Öğrenecek mi?

Tanıtımda bir başka dikkat çeken gelişme ise Hülya cephesinde yaşanıyor. Eslem ve Selçuk’un konuşmasına şahit olan Hülya’nın, ikili arasında saklanan büyük sırrı öğrenip öğrenmeyeceği bilinmiyor.

Eslem’in bebeğinin babasının Selçuk olduğu gerçeği şimdilik gizli kalırken Hülya’nın konuşmadan ne kadarını duyduğu büyük merak konusu.