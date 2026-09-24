Kurtlar Vadisi Oyuncusundan Olay Sözler: “Gerçek Oluyordu”

Kurtlar Vadisi yıllar önce ekranlara veda etse de diziyle ilgili konuşulanlar hâlâ bitmiyor. Bu kez eski oyunculardan Abidin Yerebakan’ın anlattıkları gündemde. Yerebakan dizide gördükleri bazı olayların kısa süre sonra gerçek hayatta yaşandığını söyledi.

Oyuncunun “Biz bir şey izliyorduk üç gün sonra onu gerçek hayatta yaşıyorduk. Defalarca bunları yaşadık” sözleri dikkat çekti. Yerebakan, senaristlerin bazı gelişmeleri nasıl bu kadar isabetli şekilde yazabildiğini kendisinin de yıllar sonra sorguladığını anlattı.

“Bunları Nereden Biliyorlardı?”

Yerebakan dizinin senaryo ekibinin oldukça başarılı olduğunu belirtirken “Bu insanlar bunları nereden biliyorlardı, nasıl yazıyorlardı?” diye sordu.

Ancak oyuncu kimsenin geleceği bilemeyeceğini de özellikle vurguladı. Kaşif Kozinoğlu’nun hayatını kaybettiği dönemde artık dizide olmadığını söyleyen Yerebakan geçmişte yaşanan bazı olayların bugün geriye dönüp bakıldığında kendisine farklı göründüğünü ifade etti.

Osman Sınav’ın Ayrılığı Herkesi Şaşırtmış

Yerebakan’ın anlattığı bir diğer konu ise Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden ayrılması. Oyuncuya göre Sınav 55. bölümün ardından projeyi Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener’e devrettiğini ekibe açıkladı.

Bu kararın ekipte büyük şaşkınlık yarattığını söyleyen Yerebakan “Hepimiz şok olduk” dedi. Hatta Sınav’a, kendisinin ayrılmasının ardından projede çalışmaya devam etmelerinin etik olup olmadığını bile sorduğunu anlattı.

Kozinoğlu Soruşturmasında Dizi Detayı

Kurtlar Vadisi’nin yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’de cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma.

Soruşturma kapsamında dizinin bazı senaristlerinin bilgisine başvuruldu. 10 Kasım 2011’de yayınlanan bölümde cezaevinde ölümle tehdit edilen Kazım Kaşifoğlu karakteri yer alırken Kozinoğlu iki gün sonra cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Senaristler Raci Şaşmaz Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdiği belirtildi.