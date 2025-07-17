Simge Sağın Tatilde Göz Kamaştırdı!

Ünlü pop yıldızı Simge Sağın, yaz tatilini Marmaris Bozburun'da geçiriyor. Yoğun konser temposuna kısa bir ara veren şarkıcı, kız arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir kaçamak yaptı. Gün boyu objektiflere yansıyan Simge, her zamanki enerjisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Bozburun’da Kız Kıza Tatil

Simge Sağın, bu kez rotasını doğayla iç içe bir tatil bölgesi olan Bozburun’a çevirdi. Kız arkadaşlarıyla birlikte Bozburun'un eşsiz doğasında huzur bulan şarkıcı, sade ama şık tarzıyla da ilgi odağı oldu. Sabah saatlerinden itibaren konakladığı otelin havuz başında zaman geçiren Simge, tatilin tadını doyasıya çıkarıyor.

Havuz Keyfi, Fotoğraf Maratonu ve Kitap Molası

Denize girmeyi tercih etmeyen Simge, havuz kenarında bol bol fotoğraf çektirdi. Güneşin ve müziğin tadını çıkaran popçu, saatlerce poz vererek sosyal medyada paylaşacağı kareler için adeta mini bir çekim yaptı. Fotoğraf molasının ardından ise eline kitabını alan Simge, huzurlu anlar yaşamayı ihmal etmedi.

Doğal Güzelliğiyle Dikkat Çekti

Simge Sağın, makyajsız hali ve sade tarzıyla doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Her anını dolu dolu yaşayan ünlü isim, tatil boyunca neşeli tavırlarıyla etrafındakilere enerji saçtı. Takipçileri ise Simge’nin bu anlarını dört gözle bekliyor.