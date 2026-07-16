Simge Sağın Şoke Etti! Sevgilisini Takipten Çıkardı

4 yıl sonra aşka şans veren Simge Sağın'ın mutluluğu kısa sürdü. DJ İlkay Şencan'la yolları ayrıldı.

Simge Sağın Şoke Etti! Sevgilisini Takipten Çıkardı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2026 14:27

Simge Sağın'ın özel hayatıyla ilgili konuşulan aşk iddiaları bu kez mutlu sonla bitmedi. Geçtiğimiz aylarda DJ İlkay Şencan ile yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıkan ünlü şarkıcının sevgilisiyle yollarını ayırdığı konuşuluyor. Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmese de sosyal medyada yaşanan gelişmeler ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Dört Yıl Sonra Gelen Aşk Kısa Sürdü

Simge Sağın uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Yaklaşık dört yıl boyunca adı kimseyle anılmayan başarılı şarkıcının DJ İlkay Şencan ile birlikte olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İkili, kısa sürede birlikte görüntülenmeye başlamış hatta bazı davet ve ödül törenlerine de el ele katılmıştı. Bu görüntüler, hayranlarının "Simge sonunda mutluluğu buldu" yorumları yapmasına neden olmuştu.

Nazar Açıklaması Gündem Olmuştu

İlişkisi ilk konuşulmaya başladığında Simge Sağın aşkını çok göz önünde yaşamak istemediğini söylemişti. Hatta nazardan çekindiğini belirterek, ilişkisini fazla dillendirmemeye özen gösterdiğini ifade etmişti. O dönem yaptığı "Tatlı bir ilişki içindeyim. İnşallah bir ömür boyu gider." açıklaması da uzun süre konuşulmuştu.mAncak görünen o ki ünlü şarkıcının bu dileği gerçekleşmedi.

Sosyal Medyadaki Detay Dikkat Çekti

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Simge Sağın ve İlkay Şencan'ın yaklaşık üç ay süren ilişkisi sona erdi. Ayrılık iddialarını güçlendiren en büyük detay ise sosyal medyada yaşandı.

İkilinin birbirlerini takipten çıkması ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları hesaplarından kaldırması dikkatlerden kaçmadı. Bu hamleler "Ayrılık kesinleşti" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Şimdilik ne Simge Sağın'dan ne de İlkay Şencan'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak sosyal medyada yaşanan bu değişiklikler çiftin ilişkisini noktaladığı yönündeki iddiaları iyice güçlendirmiş durumda. Hayranları ise şimdi gözlerini iki isimden gelecek olası açıklamaya çevirmiş durumda.

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