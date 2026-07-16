Umut Kurt'tan Rıza Kocaoğlu İtirafı! O Sözler Olay Oldu

Umut Kurt yakın arkadaşı Rıza Kocaoğlu'nun form sırrını ve sabah rutiniyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Esprili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Umut Kurt'tan Rıza Kocaoğlu İtirafı! O Sözler Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2026 12:10

Oyuncu Umut Kurt Kuruçeşme'de objektiflere takıldı ve ayaküstü yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. Yaz aylarında normalde tatilde olmayı tercih ettiğini söyleyen oyuncu bu kez dinlenmek yerine yoğun bir çalışma temposunun içinde olduğunu anlattı. Şu sıralar bir su altı belgeseli için kamera karşısına geçtiğini belirten Kurt çekimlerin kendisi için unutulmaz bir deneyime dönüştüğünü söyledi.

Su Altında Kendini Nemo Gibi Hissetti

Belgesel çekimlerinin oldukça keyifli geçtiğini anlatan Umut Kurt suyun altında geçirdiği anlardan büyük heyecan duyduğunu dile getirdi. Yaklaşık 5-6 metre derinlikte birbirinden farklı balıkları gözlemlediklerini söyleyen oyuncu bu deneyimin kendisini adeta çizgi film karakteri Nemo gibi hissettirdiğini ifade etti. Doğayla iç içe olmanın ve denizin altındaki dünyayı keşfetmenin kendisine farklı bir bakış açısı kazandırdığını da sözlerine ekledi.

Rıza Kocaoğlu Hakkında Güldüren İtiraf

Sohbet sırasında konu yakın arkadaşı Rıza Kocaoğlu'na da geldi. Kocaoğlu'nun formunu korumak için sabahları aç karnına sirke içtiğinin hatırlatılması üzerine Umut Kurt kahkahalar attıran bir cevap verdi. Arkadaşının kendisine de birkaç kez sirke içirmeye çalıştığını söyleyen oyuncu buna bir türlü alışamadığını belirtti. Hatta esprili bir şekilde "O sirkeyi içeceğime kilolu olmayı tercih ederim" diyerek herkesi güldürdü. Ardından da Rıza Kocaoğlu'nun fit görünmeyi ve kaslarını sergilemeyi sevdiğini söyleyerek arkadaşına takıldı.

Eşi İçin "En Birinci Hanımcı Benim" Dedi

Özel hayatıyla ilgili soruları da içtenlikle yanıtlayan Umut Kurt yoğun iş temposuna rağmen eşi Melisa İnci'nin kendisini her zaman desteklediğini söyledi. Ardından da gülerek "Ben hanımcıyım, hem de en birinci hanımcı benim" sözleriyle samimi bir itirafta bulundu. Oyuncunun esprili tavrı ve doğal açıklamaları sosyal medyada da ilgi gördü.

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