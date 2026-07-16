Kibariye'den Hüsnü Şenlendirici'ye Olay Sözler! Kral İlan Etti

Kibariye ile Hüsnü Şenlendirici Beşiktaş'ta verdikleri konser öncesinde gazetecilerle sohbet etti. İkilinin açıklamaları yıllara dayanan dostluklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Kibariye Hüsnü Şenlendirici ile çok küçük yaşlardan beri birlikte çalıştıklarını söyleyerek aralarındaki bağın sadece iş arkadaşlığından ibaret olmadığını anlattı. Birbirlerine her zaman sevgi ve saygıyla yaklaştıklarını belirten sanatçı bu dostluğun yıllardır hiç bozulmadığını dile getirdi.

Birbirlerine Övgü Dolu Sözler

Hüsnü Şenlendirici de Kibariye hakkında oldukça duygusal konuştu. Henüz çocuk yaşlarda onun sahnesinde klarnet çalmaya başladığını hatırlatan usta müzisyen yaklaşık 35 yıldır birlikte çalıştıklarını söyledi. Kibariye ile aynı sahneyi paylaşmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade eden Şenlendirici onu Türkiye'nin yaşayan efsanelerinden biri olarak gördüğünü belirtti.

Kibariye ise bu güzel sözlere tebessüm ederek karşılık verdi. Esprili bir dille "Hüsnü kral, ben de kraliçeyim" diyen sanatçı yıllardır sahneye çıkarak emekleriyle hayatlarını kazandıklarını ve çocuklarını sanat sayesinde büyüttüklerini söyledi. Samimi açıklamaları izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Köy Hayatı Ona İyi Geliyor

Konser ve sahne temposunun dışında bambaşka bir hayat yaşayan Hüsnü Şenlendirici uzun zamandır memleketi İzmir'in Bergama ilçesindeki çiftliğinde vakit geçiriyor. Doğayla iç içe olmayı çok sevdiğini söyleyen sanatçı fırsat buldukça bahçesiyle ilgilendiğini anlattı.

Her ne kadar yoğun konser programı nedeniyle çiftliğe istediği kadar zaman ayıramasa da ekim ve hasat dönemlerinde mutlaka işlerin başında olduğunu belirtti. Bahçesinde zaman geçirmenin kendisine huzur verdiğini söyleyen Şenlendirici köy yaşamının stresli şehir hayatından uzaklaşmak için en doğru tercih olduğunu düşündüğünü ifade etti. Doğayla baş başa kaldığında kendini daha mutlu ve dinlenmiş hissettiğini de sözlerine ekledi.