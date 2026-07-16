Birce Akalay Ve Hakan Kurtaş Tatilde Aşka Doyamadı!

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş yoğun geçen sezonun ardından soluğu Bodrum'da aldı. Uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşayan ünlü çift bu kez Yalıçiftlik'te tatil yaparken objektiflere yansıdı. Güneşi ve denizi doyasıya değerlendiren ikili gün boyunca oldukça rahat ve keyifli halleriyle dikkat çekti. Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olan Akalay ve Kurtaş'ın tatil kareleri kısa sürede ilgi odağı oldu.

Gün Boyunca Kahkaha Eksik Olmadı

Çift plajda önce şezlonglarına uzanıp uzun uzun sohbet etti. Yoğun iş temposundan uzaklaşıp dinlenmenin tadını çıkaran ikili zaman zaman kahkahalara boğuldu. Özellikle Birce Akalay'ın yaptığı espriler Hakan Kurtaş'ı sık sık güldürdü. Doğal tavırları ve samimi halleriyle dikkat çeken çiftin enerjisi çevrede bulunanların da gözünden kaçmadı.

Sohbetlerine ara vermeden denize giren ikili serin sularda yüzerek sıcak havanın tadını çıkardı. Gün boyunca oldukça neşeli görünen çift birbirleriyle vakit geçirmekten büyük keyif aldı.

Romantik Anlar Objektiflere Yansıdı

Tatilin en dikkat çeken anlarından biri ise denizde yaşandı. Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın romantik dakikaları kameralara yansıdı. Birbirlerine sarılan ve öpücüklere boğan çift aşklarının ilk günkü heyecanını koruduklarını bir kez daha gösterdi.

Romantik anların ardından yüzmeye devam eden ikili zaman zaman sohbet ederek denizin tadını çıkardı. Doğallıkları ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken çift magazin gündeminde yine en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Tatil Keyfi Tam Gaz Devam Ediyor

Denizde vakit geçirdikten sonra şezlonglarına dönen Birce Akalay ve Hakan Kurtaş günün geri kalanını dinlenerek geçirdi. Gözlerden uzak ama bir o kadar da huzurlu bir tatil yapan ikili ilişkilerindeki uyumlu görüntüleriyle hayranlarından tam not aldı. Paylaşımları ve birlikte verdikleri pozlarla sık sık gündeme gelen çiftin Bodrum tatilinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.