İlyas Yalçıntaş Sessizliğini Bozdu! Terazi İddiasına Yanıt

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında yürütülen soruşturmanın ardından ilk kez konuştu. Gözaltına alınmasıyla gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yalçıntaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem iddialara yanıt verdi hem kamuoyuna mesaj gönderdi. Özellikle evinde bulunduğu öne sürülen hassas teraziyle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Hassas Terazi İddiasına Yanıt Verdi

Son günlerde birçok haberde Yalçıntaş'ın evinde hassas terazi bulunduğu öne sürülmüştü. Ünlü şarkıcı ise bu iddialara açıklık getirerek söz konusu eşyanın uyuşturucuyla ilgisi olmadığını söyledi.

Yalçıntaş'a göre evinde bulunan terazi spor yapan ve beslenmesine dikkat eden birçok kişinin kullandığı sıradan bir mutfak terazisi. Kalori ve porsiyon hesabı yapmak için kullandığını belirten şarkıcı terazinin mutfak tezgâhında açık şekilde duran tamamen yasal bir ürün olduğunu ifade etti.

"Detaylı Konuşmam Doğru Olmaz"

Devam eden hukuki süreç nedeniyle şu aşamada kapsamlı açıklama yapmayı doğru bulmadığını söyleyen İlyas Yalçıntaş soruşturmaya saygı duyduğunu dile getirdi.

Paylaşımında adının geçtiği soruşturma kapsamında gözaltına alındığını doğrulayan sanatçı sürecin devam ettiğini hatırlatarak daha fazla ayrıntıya girmeyeceğini belirtti. Bu nedenle kamuoyunun sabırlı olmasını istedi.

Adalet Mesajı Verdi

Açıklamasının sonunda ise Türk yargısına güvendiğini vurgulayan Yalçıntaş gerçeklerin kısa süre içinde ortaya çıkacağına inandığını söyledi. Hakkındaki iddiaların yargı süreci tamamlanmadan kesin hüküm gibi değerlendirilmemesi gerektiğini belirten sanatçı herkesten sağduyu beklediğini ifade etti.

Hatırlanacağı üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sanatçı, oyuncu, işletmeci ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma sürerken şüphelilerin emniyet ve adliyedeki işlemleri de devam ediyor. İlyas Yalçıntaş'ın yaptığı bu açıklama ise dosyadaki gelişmeler kadar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.