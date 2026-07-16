İlyas Yalçıntaş Sessizliğini Bozdu! Terazi İddiasına Yanıt

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş evindeki hassas terazi iddiasına yanıt verdi. "O, kalori ölçtüğüm sıradan mutfak terazisi" dedi.

İlyas Yalçıntaş Sessizliğini Bozdu! Terazi İddiasına Yanıt
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2026 13:53

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında yürütülen soruşturmanın ardından ilk kez konuştu. Gözaltına alınmasıyla gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yalçıntaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem iddialara yanıt verdi hem kamuoyuna mesaj gönderdi. Özellikle evinde bulunduğu öne sürülen hassas teraziyle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Hassas Terazi İddiasına Yanıt Verdi

Son günlerde birçok haberde Yalçıntaş'ın evinde hassas terazi bulunduğu öne sürülmüştü. Ünlü şarkıcı ise bu iddialara açıklık getirerek söz konusu eşyanın uyuşturucuyla ilgisi olmadığını söyledi.

Yalçıntaş'a göre evinde bulunan terazi spor yapan ve beslenmesine dikkat eden birçok kişinin kullandığı sıradan bir mutfak terazisi. Kalori ve porsiyon hesabı yapmak için kullandığını belirten şarkıcı terazinin mutfak tezgâhında açık şekilde duran tamamen yasal bir ürün olduğunu ifade etti.

"Detaylı Konuşmam Doğru Olmaz"

Devam eden hukuki süreç nedeniyle şu aşamada kapsamlı açıklama yapmayı doğru bulmadığını söyleyen İlyas Yalçıntaş soruşturmaya saygı duyduğunu dile getirdi.

Paylaşımında adının geçtiği soruşturma kapsamında gözaltına alındığını doğrulayan sanatçı sürecin devam ettiğini hatırlatarak daha fazla ayrıntıya girmeyeceğini belirtti. Bu nedenle kamuoyunun sabırlı olmasını istedi.

Adalet Mesajı Verdi

Açıklamasının sonunda ise Türk yargısına güvendiğini vurgulayan Yalçıntaş gerçeklerin kısa süre içinde ortaya çıkacağına inandığını söyledi. Hakkındaki iddiaların yargı süreci tamamlanmadan kesin hüküm gibi değerlendirilmemesi gerektiğini belirten sanatçı herkesten sağduyu beklediğini ifade etti.

Hatırlanacağı üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sanatçı, oyuncu, işletmeci ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma sürerken şüphelilerin emniyet ve adliyedeki işlemleri de devam ediyor. İlyas Yalçıntaş'ın yaptığı bu açıklama ise dosyadaki gelişmeler kadar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Benzer Haberler
Kontrole Gitmişti! Başak Karahan Apar Topar Ameliyata Girdi Kontrole Gitmişti! Başak Karahan Apar Topar Ameliyata Girdi
Berkay ve Özlem Ada Şahin'den Duygusal Kutlama! Berkay ve Özlem Ada Şahin'den Duygusal Kutlama!
Simge Sağın Şoke Etti! Sevgilisini Takipten Çıkardı Simge Sağın Şoke Etti! Sevgilisini Takipten Çıkardı
Birce Akalay Ve Hakan Kurtaş Tatilde Aşka Doyamadı! Birce Akalay Ve Hakan Kurtaş Tatilde Aşka Doyamadı!
Kibariye'den Hüsnü Şenlendirici'ye Olay Sözler! Kral İlan Etti Kibariye'den Hüsnü Şenlendirici'ye Olay Sözler! Kral İlan Etti
Umut Kurt'tan Rıza Kocaoğlu İtirafı! O Sözler Olay Oldu Umut Kurt'tan Rıza Kocaoğlu İtirafı! O Sözler Olay Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!
  • 11-07-2026 14:30

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!

Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!
  • 09-07-2026 15:55

Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma
  • 12-07-2026 13:23

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!
  • 13-07-2026 10:59

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!

Hande Erçel, Hamile Ablası Gamze Erçel ve Yeğeni Mavi ile Bodrum'da!
  • 14-07-2026 09:17

Hande Erçel, Hamile Ablası Gamze Erçel ve Yeğeni Mavi ile Bodrum'da!