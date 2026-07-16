Berkay ve Özlem Ada Şahin'den Duygusal Kutlama!

Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin ailesinde kutlama var. Çiftin küçük kızları Zeynep Mira 7 yaşına bastı. Bu özel günü sosyal medya hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımlarla kutlayan ünlü çift takipçilerinin de beğenisini topladı.

Mutlu evlilikleriyle sık sık örnek gösterilen Berkay ve Özlem Ada Şahin kızlarına yazdıkları mesajlarla birçok kişinin kalbine dokundu.

Mutlu Aile Pozları İlgi Gördü

2016 yılında evlenen Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin iki kız çocukları Arya ve Zeynep Mira ile mutlu bir aile hayatı sürdürüyor. Üstelik çift kısa süre önce üçüncü bebek heyecanını da paylaşarak hayranlarını sevindirmişti.

Bu kez ise gündemlerinde Zeynep Mira'nın doğum günü vardı. Ailecek hazırlanan kutlama ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi odağı oldu.

Berkay'dan Kızına Sevgi Dolu Mesaj

Berkay kızının yeni yaşını özel anlardan oluşan bir videoyla kutladı. Paylaşımına sadece "Ve aşkım, güzel kızım" notunu düşen ünlü şarkıcının bu kısa ama anlamlı mesajı takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Baba-kız arasındaki sevgi dolu görüntüler de sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımlar arasında yer aldı.

Özlem Ada Şahin'in Sözleri Duygulandırdı

Doğum gününün en dikkat çeken paylaşımı ise Özlem Ada Şahin'den geldi. Kızı Zeynep Mira'nın bebeklik fotoğrafını paylaşan Şahin satırlarında ona duyduğu sevgiyi içten sözlerle anlattı.

Kızını sakinliği, merhameti ve sevgi dolu karakteriyle tarif eden Özlem Ada Şahin yeni yaşında sağlık, mutluluk ve tüm hayallerinin gerçekleşmesini diledi. "Seni tarif etmeye kelimeler yetmiyor. Sonsuza kadar en büyük mutluluğum olacaksın." sözleri ise takipçileri duygulandırdı.

Hem Berkay'ın hem Özlem Ada Şahin'in paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları da Zeynep Mira'nın yeni yaşını kutlayarak aileye iyi dileklerini iletti. Sıcak aile kareleri ve duygusal mesajlar sosyal medyada günün en çok konuşulan paylaşımlarından biri olmayı başardı.