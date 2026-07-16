Kontrole Gitmişti! Başak Karahan Apar Topar Ameliyata Girdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Başak Karahan bu kez sağlık haberiyle gündeme geldi. Yaklaşık bir ay önce ilk bebeğini kucağına alan fenomen isim rutin doğum kontrolü için gittiği hastanede beklenmedik bir gelişme yaşadı. Yapılan muayenenin ardından acil ameliyata alınan Karahan, yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kontrole Gitti Kendisini Ameliyat Masasında Buldu

Başak Karahan doğum sonrası kontrolünün sıradan geçeceğini düşünürken doktorların yaptığı değerlendirme sonrası acil açık ameliyat kararı alındı. Operasyonun ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Karahan iyileşme sürecinin sandığından daha zor geçtiğini söyledi.

Yaşadığı süreci anlatan fenomen isim "Sanki tekrar doğum yapmış gibiyim." sözleriyle hem yaşadığı ağrıyı hem de zorlu süreci özetledi.

Mutlu Başlayan Yolculuk

Başak Karahan geçtiğimiz aylarda beş yıldır birlikte olduğu Halil Ünlü ile evlenmişti. Çift kısa süre sonra bebek beklediklerini duyurarak hayranlarını sevindirmişti.

Hamilelik sürecinde sık sık paylaşım yapan Karahan, "Artık üç kişiyiz." diyerek bu güzel haberi takipçileriyle paylaşmıştı. Doğum öncesinde eşiyle verdiği karelere de "Ben, Sen Ve Kuzey" notunu düşerek büyük ilgi görmüştü.

Oğulları Kuzey'e Kavuşmuşlardı

1 Haziran sabahı hastaneye giderken takipçilerinden dua isteyen Karahan saatler sonra yaptığı paylaşımda oğulları Kuzey'in dünyaya geldiğini duyurmuştu. "Biz kavuştuk, çok iyiyiz." sözleriyle mutluluğunu paylaşan fenomen isim, ardından eşi ve bebeğiyle verdiği aile pozlarını da yayınlamıştı.

Şimdi ise doğumun üzerinden yaklaşık bir ay geçtikten sonra yaşadığı sağlık problemi sevenlerini endişelendirdi. Neyse ki başarılı geçen operasyonun ardından Başak Karahan'ın tedavisi sürüyor. Takipçileri de sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşarak genç anneye destek olmaya devam ediyor.