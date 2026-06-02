Simge Sağın Sezonu Sevgilisiyle Açtı!

Türk pop müziğinin hit şarkıları ve o iddialı göz kamaştıran sahne performanslarıyla zirveden bir an olsun inmeyen ismi ünlü şarkıcı Simge Sağın uzun süren sessizliğini nihayet bozdu ve özel hayatıyla magazin gündemine resmen bomba gibi düştü. Kalbinin kapılarını uzun yıllar sonra yeniden açan güzel şarkıcı müzik dünyasının çok tanınan bir ismiyle yaşadığı o sürpriz birlikteliği ilk kez sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı aşk dolu karelerle gözler önüne serdi açıkçası. Özel yaşamını genellikle basından köşe bucak saklamayı tercih eden popçu meğer 4 yıllık aşk orucunu ünlü DJ İlkay Şencan ile bozmuş. Yaklaşık 3 aydır ilişkisi tam gaz devam eden çiftten yepyeni kareler gelmesiyle birlikte gizemli başlayan bu aşk da ilk kez resmiyet kazanmış oldu böylece.

4 Yıllık Aşk Orucunu DJ İlkay Şencan İle Bozdu

Melis İşiten'in YouTube programına konuk olan 44 yaşındaki güzel şarkıcı özel hayatına dair acayip samimi itiraflarda bulundu. Yeni ilişkisinde aradığı o gerçek mutluluğu sonunda yakaladığını belirten Simge Sağın sevgilisine övgüler yağdırarak tam olarak şu ifadeleri kullandı: "Ruh eşimi çok aradım valla ama sonunda buldum diyebilirim. İlişkimiz üç ay olacak neredeyse. Aradığım o doğru eş sonunda bulundu. Onu tanıdıktan sonra içimdeki ilham taştı çok fazla şarkı yaptım; hatta direkt ona da şarkı yazdım. Yıllardır deliler gibi aradığım o duyguyu bana hediye etti resmen içimde hep eksik kalan o yeri doldurdu."

Gelinlik Giydiğimi Bile Hatırlamıyorum

Tabii programda geçmişe dair hiç bilinmeyen duyulmamış bir gerçeği de ilk kez hayranlarıyla paylaşan Simge Sağın herkesin ağzını açık bırakan şok bir evlilik itirafında da bulundu. Ta gençlik yıllarında gizli kalmış gözlerden uzak bir evlilik yaşadığını belirten ünlü şarkıcı bu deneyimini adeta bir 'hayal' olarak nitelendirerek şöyle konuştu: "Ben evlendim bu arada ya. Boşandım ama bunu çok erken yaşta daha yolun başındayken deneyimledim. Ne olduğunu nasıl bittiğini bile hatırlamıyorum şu an inanır mısınız? Hayal gibi geliyor bana sanki rüyamda görmüşüm gibi bir his. Gelinlik giydiğimi bile tam hatırlamıyorum o kadar eski o kadar geride kalmış bir hikaye bu benim için. Çok da başarılı yürüyen bir evlilik olmadı benim için maalesef."

Spor Salonundaki Sarmaş Dolaş Poz Sosyal Medyayı Salladı

Şimdilerde yeni aşkıyla dolu dizgin ayakları yerden kesilmiş bir hayat yaşayan Simge Sağın sevgilisiyle birlikte sadece tatilde değil günlük hayatın içinde de bir an olsun yan yana ayrılmıyor zaten. Bodrum'da birlikte baş başa vakit geçiren çiçeği burnunda çift spor salonunda beraber antrenman yaptıkları o terli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı bile. Simge Sağın'ın sevgilisinin kucağına oturup verdiği o sarmaş dolaş aşk kokan poz kısa sürede sosyal medyayı resmen salladı ve hayranları tarafından anında beğeni yağmuruna tutuldu.

Bodrum Ve Çeşme Semalarında Aşk Rüzgarları Esiyor

Yoğun konser takvimine ve stüdyodaki harıl harıl çalışmalarına kısa bir mola veren ünlü şarkıcı sevgilisiyle tatil sezonunu da erkenden açtı malum. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü ikili plajda aşka gelerek sarmaş dolaş pozlar verdi çılgınlar gibi. Plaj pozları kısa sürede interneti kasıp kavururken o romantik anları kendi sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü DJ İlkay Şencan ise fotoğrafların altına 'Bodrum, Çeşme' notunu düşerek rotalarını dosta düşmana ilan etti hani.