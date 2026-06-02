Model Simge Ünal'dan Korkunç İtiraf

Moda ve magazin dünyasının en popüler en çok konuşulan modellerinden Simge Ünal uzun süredir hayatını kelimenin tam anlamıyla kabusa çeviren o korkunç taciz olaylarıyla ilgili bomba iddialarda bulunmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabı üzerinden peş peşe yeni paylaşımlar yapan güzel model kendisini hedef alan şahısların suç geçmişlerini tek tek ifşa ederken maruz kaldığı psikolojik şiddetin ve siber zorbalığın boyutunun her geçen gün nasıl arttığını da gözler önüne serdi açıkçası.



Tacizcilerin Suç Geçmişini İfşa Etti

Çoktan adli makamlara da yansıyan bu yıpratıcı olayda kendisini tam üç yıldır takıntılı bir şekilde taciz eden G.Ş. ve A.Y'nin aslında önceden hapse girip çıkmış sabıkalı tipler olduğunu açıkladığı yepyeni paylaşımlar yaptı Simge. Takipçilerini ve kamuoyunu bu tehlikeye karşı uyarmak amacıyla her detayı paylaşan Ünal şahısların suç dosyasının kabarık olduğunu belirtti net bir dille. A.Y.'nin yıllar önce hapse girip çıktığını dehşet içinde öğrenen model diğer tacizci G.Ş.'nin en yakın arkadaşının bile cezaevinde gün saydığını söyledi. Çevresini saran bu suç ağına isyan eden ünlü isim can güvenliği konusunda ne kadar büyük bir endişe ve korku içinde olduğunu da gizlemedi haliyle.



Tacizler Bitmedi, Artarak Devam Ediyor

Hukuki süreçlere ve geçmişteki cezaevi süreçlerine rağmen bu şahısların ısrarlı takibinden bir an olsun vazgeçmediğini belirten Simge Ünal tacizlerin bitmek bir yana, her geçen gün artarak devam ettiğini de sözlerine ekledi fena halde. Şahısların kendisini rahatsız etmek huzurunu kaçırmak için akılalmaz yöntemlere başvurduğunu söyleyen ünlü model yaşadığı o gizemli ve korkutucu telefon trafiğini tam olarak şu sözlerle aktardı herkese: "Resmen kendilerini magazinci gibi tanıtıp beni gece yarısı aratıyorlar, seslerini değiştirip tuhaf tuhaf konuşuyorlar."



Telefon Konuşmalarının Kaydedildiğini Belirtti

Yaşadığı bu siber ve psikolojik zorbalığın peşini asla bırakmayacağını vurgulayan başarılı model elindeki delilleri de tek tek topladığını ifade etti zira. Sahte kimlikler arkasına saklanarak ve manipüle edilmiş seslerle yapılan bu telefon konuşmalarının hepsinin kaydedildiğini de belirten Simge Ünal tüm bu ses kayıtlarını ve arama dökümlerini avukatı aracılığıyla yeniden savcılığa sunmaya hazırlanıyor harıl harıl. Ünlü modelin adeta bir yardım çığlığı niteliğindeki bu çarpıcı paylaşımları sosyal medyada kadına yönelik şiddet ve ısrarlı takip konularında çok büyük bir destek dalgası başlattı bile.