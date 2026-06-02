Sevdam Karadeniz Dizisine Flaş Transfer!

Yeni yayın döneminde NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve Karadeniz'in o delişmen büyüleyici atmosferini televizyon ekranlarına taşıyacak olan yepyeni projenin hazırlık çalışmaları perde arkasında son sürat devam ediyor. Kast çalışmaları büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütülen bu iddialı yapımın oyuncu kadrosuna televizyon dünyasının başarılı ve ödüllü projelerinde devleşen çok deneyimli çok başarılı bir aktris daha dahil oldu sonunda.

Projenin Kast Çalışmaları Sürüyor

Yeni sezonda ekran macerasına başlaması merakla ve heyecanla beklenen NOW'ın Mia Yapım imzalı o yeni dizisi Sevdam Karadeniz için oyuncu görüşmeleri tam gaz sürüyor zira. Bugüne kadar hep ses getiren projelere imza atan başarılı yapımcı Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği yapım daha şimdiden güçlü senaryosu ve zengin kadrosuyla sektörün en çok konuşulan en merak edilen işleri arasında ilk sıraya yerleşti bile. Herkesin merakla beklediği dizinin netleşen ana kadrosuna; yakışıklı oyuncu Emre Bey (Kuzey), usta isim Ayşegül Günay (Germa) ve genç yetenek Leyla Kırşan'dan (Üzüm) sonra acayip başarılı bir isim daha katıldı sarsıcı bir şekilde.

Hivda Zizan Alp "Fındık" Rolüyle El Sıkıştı

Son olarak reyting listelerinde adından sıkça söz ettiren Sahipsizler dizisinde izlediğimiz ve performansına hayran kaldığımız Hivda Zizan Alp, Sevdam Karadeniz dizisiyle kesin olarak el sıkıştı artık. Güçlü oyunculuk performansıyla her rolün altından kalkmayı başaran yetenekli aktris yeni sezonda bambaşka ters köşe bir karakterle hayranlarının karşısına çıkacak. Çekimleri bütünüyle Karadeniz'in o her köşesi ayrı güzel incisi Trabzon'da gerçekleştirilecek olan dizide Hivda Zizan Alp tam da coğrafyanın ruhuna uygun "Fındık" rolüne hayat verecek ekranda. Alp hikaye örgüsünde o tatlı genç oyuncu Leyla Kırşan'ın canlandıracağı Üzüm'ün annesi olarak seyirci karşısına çıkacak fena halde.

Kuzey İle Zeyşan'ın Aşk Destanı Trabzon'da Sahneye Taşınacak

Bölgenin o nevi şahsına münhasır köklü kültürünü sıcak ama fırtınalı aile bağlarını ve coğrafyanın getirdiği o deli dolu ilişkileri merkezine alan dizi izleyicilere bol bol duygusal anlar yaşatacak belli ki. Temel odağında Kuzey ile Zeyşan'ın o imkansızlıklar içinden doğacak aşk destanını etkileyici bir dille ele alan diziyi dramatik anlatımı acayip güçlü olan usta senarist Nuray Uslu kaleme alıyor çılgınlar gibi. Trabzon'un o yemyeşil doğası ve insanı büyüleyen yaylalarında kurulacak setlerle ekranda tam bir görsel şölen sunmayı hedefleyen yapımın diğer kilit rolleri için de kast görüşmeleri harıl harıl devam ediyor.