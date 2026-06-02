Seda Sayan'dan Sosyal Medyayı İkiye Bölen "Gelin" Çıkışı

Kafa TV'nin dijital YouTube kanalında yayınlanan ve çok sevilen o popüler programa katılan Seda Sayan içten ve neşeli tavırlarıyla her zamanki gibi yine ekranı ısıttı desek yeridir. Gelecekte bir kaynana olarak nasıl bir duruş sergileyeceğini çok tatlı bir örnek diyalog üzerinden aktaran ünlü şarkıcı erkek çocuklarının evlendikten sonra eşlerine ve kurdukları o yeni yuvaya sonuna kadar saygı duyması gerektiğini savundu aslında. Ünlü sanatçı, gelecekteki o muhtemel senaryoyu tam olarak şu sözlerle özetledi: "İleride oğlumun evine gideceğim, 'Müsait misiniz?' diye sordum. Oğlum da dönüp 'Anne hanıma bir sorayım müsait mi?' derse alkışlarım valla."

Sosyal Medyada Geniş Yankı Buldu

Seda Sayan: İleride oğlumun evine gideceğim müsait misiniz diye sordum oğlum da anne hanıma bir sorayım müsait mi derse onu alkışlarım. #BacılarınBacısı pic.twitter.com/kTc3l8gHsS — KAFA TV (@kafatv_) June 1, 2026

Tabii alışık olduğumuz o geleneksel baskın kaynana profilinin aksine gelininin evdeki söz hakkına ve evliliğin mahremiyetine bu denli saygı gösteren bir Seda Sayan görmek sosyal medyada acayip geniş bir yankı buldu haliyle. Dijital dünyadaki kullanıcılar ünlü sanatçının bu yapıcı yaklaşımını peş peşe yorum yağmuruna tuttu zira. Bir kısım takipçi "İşte helal olsun örnek kaynana duruşu, eşine değer veren erkek yetiştirmek tam olarak budur" diyerek Sayan'ı yere göğe sığdıramazken; bazı kullanıcılar ise işi espriye vurup "Seda Sayan gibi dominant bir karakterin bunu gerçekten alkışlayıp alkışlamayacağını ancak zaman gösterir" şeklinde takılmadan edemedi.

Gözler Oğulcan Engin Ve İlayda Alişan Çiftine Çevrildi

Ünlü sanatçının bu dikkat çekici "gelin ve evlilik" çıkışının hemen ardından magazin dünyasında gözler de fena halde doğrudan Sayan'ın kendi ailesine çevrildi tabii. Bildiğiniz gibi ünlü şarkıcının oğlu Oğulcan Engin bir süredir güzel oyuncu İlayda Alişan'la gözlerden uzak ama dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Magazin basınının en çok yakıştırılan evlilik yolunda ilerledikleri her fırsatta konuşulan gözde çifti düşünüldüğünde Seda Sayan'ın yaptığı bu yapıcı ve olumlu açıklama müstakbel gelini İlayda Alişan'a şimdiden verilmiş yeşil bir ışık ve aile içi vize olarak yorumlandı bile.