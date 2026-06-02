Altı Üstü İstanbul Ne Zaman Başlıyor?

Yaz ekranının en iddialı en çok gürültü koparacak yapımlarından biri olmaya aday olan yepyeni bir televizyon projesi yayın tarihiyle ilgili perde arkasından sızan son bomba kulis bilgileriyle magazin gündeminin tam ortasına oturdu. Başarılı yapım şirketi NTC Medya'nın atv için gözü gibi hazırladığı ve yayınlanan o ilk ilk tanıtımlarıyla şimdiden izleyicide acayip bir merak uyandıran Altı Üstü İstanbul dizisinin yayın tarihi kulislerde fısıldanmaya başladı bile; konuşulan tarih 15 Haziran Pazartesi akşamı! Sektörde büyük bir heyecan yaratan bu söylentilerin ardından şimdi herkes gözünü kulağını kanal yönetiminin yapacağı o resmi açıklamaya çevirdi açıkçası.

Yeni Tanıtımda Tarih Netleşti

Yaz sezonunun en çok merak edilen "acaba ne zaman başlayacak" dedirten işlerinin başında gelen projenin prodüksiyon çalışmaları son sürat devam ediyor zaten. Gelen taze bilgilere göre dizinin merakla beklenen ve içinde yayın tarihine dair çok önemli ipuçları barındıran yeni tanıtımı ekranlara geldi. Yönetmen koltuğunda başarılı sinemacı Müge Uğurlar'ın oturduğu senaryosunu ise kalemi acayip güçlü olan Yekta Torun ile Hilal Yıldız'ın döktürdüğü dizi takvime göre bir aksilik olmazsa 15 Haziran Pazartesi akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Güç, Para Ve İhanet Sarmalında Genç Bir Hikaye

Etkileyici ve modern görsel diliyle şimdiden dikkatleri üzerine çeken Altı Üstü İstanbul o devasa şehirde tek başına ayakta kalmaya çalışan bir grup gencin dramatik ve sert öyküsünü merkezine alıyor aslında. Hikaye; Emir (Rahimcan Kapkap) ve can dostlarının hayallerinin peşinden koşarken güç, para, ihtiras ve ihanetle nasıl sınandığını o fırtınalı büyüme ve intikam yolculuğunu ekranlara taşıyacak fena halde.

Şampiyonlar Ligi Gibi Kadro

Tabii dizinin sosyal medyada bu kadar çok konuşulmasının ve çıtayı arşa çıkarmasının en büyük sebebi göz kamaştıran o Şampiyonlar Ligi gibi kadrosu. Yapımda hem yılların deneyimli usta isimleri hem de ekranın son dönemde parlayan genç yıldızları harika bir şekilde bir araya geliyor. Dizinin ana kadrosunda Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner gibi müthiş isimler başrolleri paylaşıyor zira. Projenin geniş yardımcı oyuncu kadrosunda ise yine ekranların çok sevilen aşina olduğumuz simalarından Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz yer alıyor gümbür gümbür. Şimdilik atv ve NTC Medya cephesinden 15 Haziran Pazartesi günü için resmi bir takvim doğrulaması gelmedi ama bu akşam yayınlanacak o yeni fragmanla birlikte bu iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağı tamamen netleşecek.