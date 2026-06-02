Nesrin Cavadzade Eşi Kadir Taner Uçar İle Fotoğraf Paylaştı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle büyük bir ilgiyle takip edilen Daha 17 dizisinin başarılı güzel oyuncusu geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği o sürpriz evliliğinin ardından sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi nihayet. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak sır gibi yaşamayı tercih eden ve bu ani evlilik haberiyle hayranlarının ağzını açık bırakan ünlü aktris eşiyle birlikte yer aldığı eğlenceli ve aşk dolu yeni karesiyle magazin gündeminin tam ortasına oturdu. Televizyon dünyasının en beğenilen en tarz kadın oyuncularından biri olan ve dizide 'Şebnem' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade eşi Kadir Taner Uçar ile yepyeni bir paylaşım yaptı. Güzel oyuncu geçtiğimiz ay Bodrum'da düzenlenen oldukça sade bir törenle Kadir Uçar ile dünyaevine girmişti. Basından ve meraklı gözlerden uzakta, adeta sessiz sedasız gerçekleşen bu evlilik güzel oyuncunun hayran kitlesi için tam anlamıyla büyük bir şok ve sürpriz oldu haliyle.

Evcil Köpeği Dolce De Nikahta Hazır Bulundu

Ünlü sanatçı gizemli nikahın hemen ardından yaptığı paylaşımlar ile dijital dünyada acayip dikkat çekmişti aslında. İlk başlarda eşinin yüzünü saklayan gizemli bir tarz benimsemeyi seçen Cavadzade'nin önce nikah alanından sadece boş sandalyelerin yer aldığı kareleri paylaşması ardından da eşi Kadir Uçar ile sırtı dönük bir fotoğraf yayınlaması merakı iyice cezbetmişti fena halde. Takipçilerinin "kim bu gizemli damat" diyerek eşinin yüzünü deli gibi merak ettiği bu süreçte ünlü oyuncu sonunda mutlu haberi nikah cüzdanıyla verdiği o meşhur pozla duyurmuş fotoğrafa da beyaz kalp emojisi koymuştu malum. Resmi nikah belgesiyle çekilen bu kutlama karesi kısa sürede binlerce beğeni alarak interneti sallamıştı bile. Detaycı ve estetik paylaşımlarıyla bilinen başarılı aktris düğün hazırlıklarına o çok sevdiği sadık dostunu da dahil etmeyi unutmadı tabii. Cavadzade ayrıca poodle cinsi dünyalar tatlısı köpeği Dolce'yi nikaha hazırladığı anlara ait bir kareyi de takipçileriyle paylaşarak mutluluğunu farklı detaylarla gözler önüne serdi. Minik köpeğinin smokin tasmayla törene hazırlanması hayvansever takipçilerinden de tam not aldı.

Seda Sayan Alıntılı Yeni Paylaşıma Beğeni Yağdı

Eşinin yüzünü tam olarak göstermekten kaçındığı o gizemli paylaşımların ardından güzel oyuncu nihayet eşi Kadir Taner Uçar ile yan yana net bir fotoğraf karesi paylaştı da merakımız son buldu. Fotoğrafın altına eklediği esprili ve manidar not ise magazin kulislerinde neşeyle karşılandı desek yeridir. Paylaşımında pop müziğin ve televizyon dünyasının usta ismi dobralığıyla bilinen Seda Sayan'ın o meşhur "Zamanımı alma beni al" sözünü alıntılaması gözlerden kaçmadı zira. Çiftin bu neşeli esprili ve son derece samimi halleri sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir sempatiyle karşılanırken kısa sürede hayranlarından beğeni yağmuru geldi haliyle.