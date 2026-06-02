Akın Akınözü'nden Tarihi Dönüş!

Yeni yayın döneminin en iddialı en yüksek bütçeli ve merakla beklenen dev yapımlarından biri için hazırlıklar perde arkasında tam gaz sürüyor. Çektiği tarihi prodüksiyonlar ve dönem dizileriyle adından her fırsatta söz ettiren ünlü yapım şirketinin yeni bombasında, başrolü göğüsleyecek o isim sonunda resmiyet kazandı. Yeni sezon için hem Türkiye'nin hem de yurt dışının önde gelen yapımcılarından kelimenin tam anlamıyla senaryo teklifi yağmuruna tutulan başarılı aktör kariyerinde yepyeni bir sayfa açarak tarihi bir şahsiyeti canlandırmak üzere nihayet el sıkıştı.

Çok Sayıda Teklif Arasından Seçimini Yaptı

Zamanında Hercai ve Kaderimin Oyunu gibi dünya çapında milyonlarca hayran kitlesine ulaşan fırtınalar estiren projelerin yıldızı Akın Akınözü kendisine gelen onca cazip teklif arasından tercihini Aşk ve Taht dizisinden yana kullandı bu kez. Yakışıklı oyuncunun uzun bir arayış ve ince eleyip sık dokuduğu senaryo değerlendirme sürecinin ardından bu iddialı projeye "evet" demesi televizyon kulislerinde de büyük bir heyecan yarattı haliyle. Görkemli prodüksiyonu ve şimdiden konuşulmaya başlanan güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak malum.

Mehmet Bozdağ Yapımcılığını Üstleniyor

Projenin kamera arkasındaki dev isimler de en az oyuncu kadrosu kadar büyük gürültü kopardı desek yeridir. Türk televizyon tarihinin unutulmaz dönem dizilerinin mimarı olan ve Bozdağ Film'in patronu koltuğunda oturan Mehmet Bozdağ'ın imza atacağı dizinin yönetmen koltuğunda ise sinema dünyasının usta isimleri Taylan Biraderler yani Yağmur Taylan ve Durul Taylan oturacak sarsıcı bir şekilde. Dizinin güçlü ve insanı ekrana kilitleyecek o sürprizlerle dolu senaryosunu ise geniş ve rüştünü ispatlamış bir yazı kadrosu; Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın kaleme alıyor çılgınlar gibi.

Sultan I. Alâeddin Keykubad'a Hayat Verecek

Kast çalışmaları büyük bir gizlilik ve titizlikle sürdürülen dizide Akın Akınözü'nün üstleneceği o dev rolün detayları da iyice netleşti artık. Başarılı aktör Anadolu Selçuklu Devleti'ne en parlak en ihtişamlı günlerini yaşatan efsane sultan I. Alâeddin Keykubad'a hayat verecek ekranda. Devletin askeri mimari ve kültürel anlamda resmen zirveye ulaştığı o fırtınalı dönemi saray içindeki amansız taht mücadelelerini ve tabii ki tarihe geçen büyük aşkları merkezine alacak olan dizi izleyicileri alıp tarihin derinliklerine götürecek hani.