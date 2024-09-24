Simge Sağın, konser öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Simge Sağın konseri öncesi öksürük krizine girerek hastaneye kaldırıldı.

Simge Sağın, konser öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2024 10:02

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Denizli’nin Çivril ilçesinde düzenlenen Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali kapsamında sahne alacaktı. Ancak konserin başlamasına dakikalar kala rahatsızlanan Sağın, öksürük krizine girerek nefes almakta zorlandı.

Sağın, sağlık durumu kötüleşince Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorlar, ünlü şarkıcının ağır bir gribal enfeksiyon geçirdiğini tespit etti. Tedavi altına alınan Sağın, konserini gerçekleştiremediği için sosyal medya hesabından hayranlarına bir mesaj iletti:

"Arkadaşlar, konserimi maalesef öksürük krizi nedeniyle gerçekleştiremiyoruz. Beni bekleyen tüm Çivril halkını seviyorum. Yeni tarihimizi duyuracağım."

Simge Sağın’ın sağlık durumu hayranları arasında üzüntü yaratırken, yeni konser tarihi sabırsızlıkla bekleniyor.

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