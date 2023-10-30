Advert

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları kapsamında Bilecik'te bir konser verdi. Kırmızılar içinde sahneye çıktığı anları paylaşan Sağın, bu anlar beğeni ve yorumlarla dolu bir şekilde takipçileriyle paylaştı.

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-10-2023 17:12

Simge Sağın, sahne performansı ve cesur paylaşımlarıyla sıkça gündemde olan bir isim. Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda verdiği konserle bir kez daha dikkat çekti.

Kırmızı bir elbise giyerek sahneye çıkan Sağın, bu anlardan bir kareyi 1.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından "Yaşasın Cumhuriyet" mesajıyla paylaştı. Bu gönderi, kısa sürede 22 binden fazla beğeni aldı.

Takipçileri, 42 yaşındaki şarkıcıya övgüler yağdırdılar; "Aşkın olayım", "Her zaman en özel kıyafetleri giyiyorsun" ve "Füze gibi bir enerjin var, böyle ölmeyiz" gibi yorumlarla destek verdiler.

Benzer Haberler
Norm Ender: Norm Ender: "Rapçi marş yapar mı?" dediler, biz müzisyen değil miyiz?
Hadise’den 29 Ekim konserine özel tarz! Hadise’den 29 Ekim konserine özel tarz!
Acun Ilıcalı kaç tane arabası, kaç tane motosikleti olduğunu açıkladı! Duyanlar şaşkına uğradı Acun Ilıcalı kaç tane arabası, kaç tane motosikleti olduğunu açıkladı! Duyanlar şaşkına uğradı
Apar topar diziden çıkmıştı! Yalı Çapkını'nda rol alan Cemre Gümeli'den manidar paylaşım Apar topar diziden çıkmıştı! Yalı Çapkını'nda rol alan Cemre Gümeli'den manidar paylaşım
Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
İhanet anını ifşa etti! 'Dudak duağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış' İhanet anını ifşa etti! 'Dudak duağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış'
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'
  • 30-10-2023 17:12

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim