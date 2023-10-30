Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'

Simge Sağın, sahne performansı ve cesur paylaşımlarıyla sıkça gündemde olan bir isim. Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda verdiği konserle bir kez daha dikkat çekti.

Kırmızı bir elbise giyerek sahneye çıkan Sağın, bu anlardan bir kareyi 1.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından "Yaşasın Cumhuriyet" mesajıyla paylaştı. Bu gönderi, kısa sürede 22 binden fazla beğeni aldı.

Takipçileri, 42 yaşındaki şarkıcıya övgüler yağdırdılar; "Aşkın olayım", "Her zaman en özel kıyafetleri giyiyorsun" ve "Füze gibi bir enerjin var, böyle ölmeyiz" gibi yorumlarla destek verdiler.