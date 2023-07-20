Simge Sağın, Çeşme’deki plaj konserinde böyle coştu

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Simge Sağın, müziğiyle olduğu kadar cesur tarzıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Dillere pelesenk olan "Aşkın Olayım" şarkısıyla tanınan ve futbolcu Mauro Icardi'nin her golünde eşlik eden Simge Sağın, son konserindeki bikinili sahne performansıyla adından söz ettirdi.

Dün akşam Çeşme'de sahne alan ünlü şarkıcı, sahneye siyah bir bikini ile çıktı ve izleyenleri şaşırttı. Bikini tercihiyle cesur bir adım atan Simge Sağın, enerjik şarkılarıyla birlikte sahnede bol bol dans ederek seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Çeşme'nin müzik dolu gecesine damgasını vuran Simge Sağın, kusursuz vokali ve enerjisiyle izleyenleri büyüledi. Sahne performansında şıklığı ve tarzıyla da öne çıkan sanatçı, hayranlarından büyük ilgi ve beğeni topladı.

Sosyal medya platformları da Simge Sağın'ın bikinili sahne görüntülerine yoğun ilgi gösterdi. Paylaşılan fotoğraflar ve videolar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, cesur ve özgüven dolu tarzıyla Simge Sağın'ın pozitif enerjisini takdir ederek onu desteklemeye devam ediyor.