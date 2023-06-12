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Gecce Magazin Haberleri
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Simge, Kapalı gişe

“Aşkın Olayım” şarkısıyla gündemden düşmeyen Simge dün gece Gaziantep Açık Hava’da konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konsere giremedikleri için dışarıda bekleyen hayranlarına seslenen Simge “Söz, tekrar geleceğim” dedi.

Simge, Kapalı gişe
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2023 17:02

Son teklisi “Harcandıkça” ve artık bir Türkiye klasiği olan “Aşkın Olayım” ile dillerden düşmeyen Simge geçen hafta Açık Hava Konserler serisine 2 Haziran’da İstanbul’da Vadi’de start vermişti. Biletleri karaborsaya düşen İstanbul konserinin ardından Simge dün gece Gaziantep Açık Hava’da hayranlarıyla buluştu. Bir kez daha biletler günler öncesinden tükendi.

Konsere giremeyen Simge hayranları şarkıları dışarıdan dinledi. Kapıda bekleyenlere sahneden seslenen Simge onlar için tekrar gelmeye söz verdi. Simge, dünden bugüne hit olmuş şarkılarından oluşan repertuvarıyla Gaziantepli müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Birçok hit şarkıya imza atan başarılı sanatçı, yaz boyunca Türkiye’yi dolaşmaya devam edecek. Ankara’dan İzmir’e, Bodrum’dan Antalya’ya kadar pek çok noktada konser verecek olan Simge, uzun bir yolculuğa hazırlanıyor.

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