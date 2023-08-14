Simge, Didim'de sahnede Aşkın Olayım'ı 100 çocukla birlikte söyledi

Enerjisi ve güzelliği ile sahnede adeta devleşen Simge’nin konser biletleri günler öncesinden tükendi.

Aşkın Olayım şarkısını sahnede 100 çocukla söyleyen Simge, bir ara seyircilerin arasına inerek birlikte şarkılar söyledi. Hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmayan genç yıldız, engelli bir hayranıyla ara ara sohbet edip birlikte şarkı seslendirdi.

Seyircisinin yoğun isteği üzerine As Bayrakları’nı söyleyen Simge ‘Didim’i çok seviyorum. Bir daha gelmek istiyorum’ dedi.

2 saatten fazla aralıksız müzisyen arkadaşlarıyla performansını sergileyen Simge, sıcak bir yaz akşamına unutulmayacak bir imza attı.