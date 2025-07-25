Simay Barlas’tan Bodrum’da Yaz Enerjisi

Simay Barlas, yaz tatiline hızlı bir başlangıç yaptı. Ünlü oyuncu, bu yazın gözde adreslerinden biri olan Bodrum Yalıkavak’ta denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte oyuncunun paylaşımları ve objektiflere yansıyan görüntüleri hayranlarının ilgisini çekti.

Yalıkavak’ta Yaz Enerjisi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Başarılı oyuncu Simay Barlas, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum’da keyifli bir tatil geçiriyor. Yalıkavak’ın göz alıcı sahillerinde görüntülenen Barlas, fit fiziği ve enerjik tavırlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Güneşli havanın tadını çıkaran oyuncu, sahilde güneşlenerek ve denizde serinleyerek tatilin keyfini doyasıya yaşadı.

Balıklama Atlayışıyla Beğeni Topladı

Simay Barlas, Yalıkavak’taki ünlü bir beach club’ta objektiflere takıldı. Tatil boyunca doğallığı ve enerjisiyle dikkat çeken oyuncu, iskelenin üzerinden yaptığı balıklama atlayışla çevresindekilerden tam not aldı. Spor ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla bilinen Barlas, kusursuz fiziğini öne çıkaran görüntüleriyle de sosyal medyada övgü topladı.

Hayranlarından Yoğun İlgi

Genç oyuncunun Bodrum tatili sırasında paylaştığı kareler, hayranları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Simay Barlas’ın doğal güzelliği ve enerjik halleri, yaz tatilinin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Yalıkavak sahillerinde güneşin ve denizin tadını çıkaran oyuncu, yaz modasını yansıtan şık bikinileriyle de dikkat çekti.