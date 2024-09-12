Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı ayrıldı: "Yabani" dizisinin setinde başlayan aşk sona erdi

Birliktelikleriyle dikkat çeken ve uyumlarıyla beğeni toplayan çift, geçen yaz tatillerini birlikte geçirerek ilişkilerinin ne kadar sağlam olduğunu göstermişti. Ancak ikili, sessiz sedasız bir şekilde ayrılık kararı aldı.

Halit Özgür Sarı'nın daha önce verdiği röportajlarda Simay Barlas’tan övgüyle bahsetmesi, çiftin ilişkisinin uzun süreceğine dair beklentiler yaratmıştı. Ne var ki, ikili, ayrılık kararını sessizce hayata geçirdi.

Öte yandan Yabani dizisinin yeni sezon tanıtımlarında Simay Barlas’ın canlandırdığı Rüya karakterinin senaryo gereği öldüğünün ima edilmesi, dizinin hayranları arasında merak uyandırdı. Dizinin yeni sezonu cumartesi günü izleyicilerle buluşacak.