Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı ayrıldı: "Yabani" dizisinin setinde başlayan aşk sona erdi

Geçtiğimiz yıl Star TV’de yayınlanan Yabani dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan başrol oyuncuları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.

Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı ayrıldı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-09-2024 19:08

Birliktelikleriyle dikkat çeken ve uyumlarıyla beğeni toplayan çift, geçen yaz tatillerini birlikte geçirerek ilişkilerinin ne kadar sağlam olduğunu göstermişti. Ancak ikili, sessiz sedasız bir şekilde ayrılık kararı aldı.

Halit Özgür Sarı'nın daha önce verdiği röportajlarda Simay Barlas’tan övgüyle bahsetmesi, çiftin ilişkisinin uzun süreceğine dair beklentiler yaratmıştı. Ne var ki, ikili, ayrılık kararını sessizce hayata geçirdi.

Öte yandan Yabani dizisinin yeni sezon tanıtımlarında Simay Barlas’ın canlandırdığı Rüya karakterinin senaryo gereği öldüğünün ima edilmesi, dizinin hayranları arasında merak uyandırdı. Dizinin yeni sezonu cumartesi günü izleyicilerle buluşacak.