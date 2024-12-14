Simay Barlas sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı, yorum yağdı

Simay Barlas ve Soner Korkmaz’dan romantik paylaşım...

Simay Barlas sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı, yorum yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-12-2024 10:30

Ekranların sevilen isimlerinden Simay Barlas, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Uzun zamandır aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Soner Korkmaz ile mutluluğunu gözler önüne seren oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini topladı.

Soner Korkmaz’ın Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafı kendi hesabından da paylaşan Barlas, gönderiye kalp emojisi ekleyerek romantik bir dokunuş yaptı. Çiftin bu samimi anı, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Çifte, "Maşallah", "Mutluluk hep sizinle olsun" ve "Harikasınız" gibi yorumlar yağdı.

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