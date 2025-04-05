Simay Barlas basının sorularını geri çevirdi: “Konuşmak istemiyorum”

Simay Barlas, önceki akşam Etiler'de arkadaşlarıyla birlikte yemek yerken görüntülendi. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının sorularını nazikçe geri çevirerek açıklama yapmamayı tercih etti.

Basına teşekkür etti, konuşmayı reddetti

Simay Barlas, akşam saatlerinde Etiler’deki bir mekânda iki kız ve iki erkek arkadaşıyla yemek yedi. Oldukça neşeli görünen oyuncu, yemekte 4-5 bardak çay içerek uzun süre sohbet etti. Gecenin sonunda mekândan çıkarken basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı. Ancak açıklama yapmak istemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Lütfen ısrarcı olmayın, şu an konuşmak istemiyorum. Başka bir zaman mutlaka konuşuruz.”

Basına teşekkür eden Barlas, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek mekândan ayrıldı.

Sessizliğini koruyor

Son dönemde hem özel hayatı hem de kariyeriyle dikkat çeken Simay Barlas, bu kez suskunluğuyla gündeme geldi. Oyuncunun bu tavrı, sosyal medyada da yorum konusu oldu. Hayranları, Barlas’tan gelecek yeni projeleri merakla bekliyor.