Manifest’te Veda Alarmı! Son Konser İddiası Ortalığı Karıştırdı

Manifest, menajerleri Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından İzmir’de sahneye çıktı. Kültürpark’ta hayranlarıyla buluşan grup, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen konser boyunca enerjisini korumaya çalıştı. Ancak gecenin sonunda işler biraz değişti.

Konser bitince grup üyeleri seyircilere veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Sahneden duygusal şekilde ayrılan genç şarkıcıların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Konser Boyunca Sahnedeydiler

Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından Manifest’in İzmir konseri merakla bekleniyordu. Grup üyeleri, yaşanan gelişmelere rağmen sahneye çıkarak programlarını gerçekleştirdi.

Konser boyunca şarkılarını seslendiren Manifest, hayranlarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Ancak gecenin sonuna gelindiğinde sahnedeki atmosfer tamamen değişti.

Üyeler, konserin ardından seyirciye el sallayarak veda etti. O sırada bazı grup üyelerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Gözyaşları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Konser alanındaki hayranlar, yaşanan bu duygusal anları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Manifest’in neden bu kadar duygulandığı da konuşulmaya başlandı.

Grubun yaşadığı süreç nedeniyle sahnedeki veda anlarının daha da anlam kazandığını düşünen hayranlar, sosyal medyada genç şarkıcılara destek mesajları gönderdi.

“Son Konser” İddiası Ortaya Atıldı

Gözyaşlarıyla yapılan veda, beraberinde başka bir iddiayı da getirdi. İzmir Kültürpark konserinin Manifest’in 2026 yılında Türkiye’de vereceği son konser olduğu öne sürüldü.

İddialara göre grup, Türkiye’deki konserlerine bir süre ara vererek yurt dışındaki çalışmalarına ağırlık verebilir. Ancak bu konuda grup tarafından kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle gecenin gerçekten bir “veda konseri” olup olmadığı şimdilik belirsiz.

Akış’ın Tutuklanmasının Ardından

Manifest’in kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Akış’ın tutuklanmasının ardından grubun İzmir konserinde yaşanan duygusal anlar, sürecin grup üyeleri üzerindeki etkisini de yeniden gündeme taşıdı. Şimdilik gözler Manifest’ten gelecek yeni açıklamada.