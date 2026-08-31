Hadise Konserinde Alkış Koparan An! Beyto’yu Sahneye Davet Etti

Hadise Antalya konserinde sosyal medyada “Ara Beni” yorumuyla viral olan Beyto’yu sahneye davet etti. İkili şarkıyı birlikte söylerken Hadise’den genç isme destek geldi.

Hadise Konserinde Alkış Koparan An! Beyto’yu Sahneye Davet Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2026 14:21

Hadise, Antalya Açık Hava Tiyatrosu’ndaki konserinde sevenlerine güzel bir sürpriz yaptı. Memleketi Antalya’da sahne alan ünlü şarkıcı, bir süredir sosyal medyada konuşulan genç müzisyen Beyto’yu konserinde ağırladı.

Beyto’nun “Ara Beni” şarkısını kendine has yorumuyla söylediği video kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşmış ve genç isim bir anda geniş bir kitle tarafından tanınmıştı. Hadise de bu performansı yakından takip eden isimlerden biri oldu.

Beyto’yu Sahneye Davet Etti

Hadise, uzun zamandır kendi memleketinde Beyto’yu sahnesinde ağırlamak istediğini söyledi. Antalya’daki konserinde ise bu isteğini gerçeğe dönüştürdü.

Genç müzisyene sürpriz yapan Hadise, onu sahneye davet etti. Beyto’nun sahneye çıkmasıyla birlikte salondaki heyecan da arttı. İkili daha sonra sosyal medyada viral olan “Ara Beni” şarkısını birlikte seslendirdi.

Konser alanındaki izleyiciler de bu sürpriz buluşmaya büyük ilgi gösterdi. Hadise ve Beyto’nun birlikte söylediği şarkı, gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Hadise’den Genç İsme Destek

Hadise, sahnede Beyto’ya yalnızca mikrofonu uzatmakla kalmadı, genç müzisyene güzel bir de mesaj verdi.

Ünlü şarkıcı “Hayallerini izle, büyüklerini dinle... Ne zaman istersen bir telefon uzağındayım” diyerek Beyto’ya destek oldu. Bu sözlerle genç müzisyenin yolculuğunda yanında olacağını da açıkça gösteren Hadise, samimi tavrıyla izleyicilerden alkış aldı.

Antalya’da Unutulmaz Bir Gece

Hadise’nin Antalya’daki konseri, sevilen şarkılarının yanı sıra Beyto sürpriziyle de akıllarda kaldı. Memleketinde sahne alan sanatçının genç bir yeteneği sahnesine taşıması, gecenin en güzel detaylarından biri oldu.

Sosyal medyada viral olan performansıyla dikkatleri üzerine çeken Beyto ise bu kez binlerce kişinin karşısında Hadise’yle aynı sahneyi paylaşmanın heyecanını yaşadı. İkilinin düeti, konserin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

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