Karsu Hatay’a Geliyor! Konserdeki Sürprizi Merak Uyandırdı

Karsu’nun Hatay’la olan bağı zaten çok özel. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesinden 17 kişiyi kaybeden sanatçı, o günden bu yana bölgeyi yalnız bırakmamaya çalışıyor. 2023’ten beri Hatay için elinden geleni yapan Karsu, şimdi de sevenlerine güzel bir haber verdi.

Sanatçı, 17 Eylül’de Hatay’da sahneye çıkacak. Üstelik bu konser, onun için sıradan bir sahne programından çok daha fazlası olacak.

“Uzun Zamandır Bu Konseri Hayal Ediyordum”

Karsu, konserin Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun organizasyonuyla gerçekleşeceğini açıkladı. Hatay’da yeniden insanlarla bir araya gelmenin kendisi için çok özel olduğunu söyleyen sanatçı, uzun zamandır böyle bir geceyi hayal ettiğini anlattı.

Karsu’nun en büyük dileği ise Hatay’ın biraz olsun yüzünü güldürmek. Bunun için sahnede sadece kendi şarkılarını söylemeyecek. Depremden sonra kurulan koro ile Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Orkestra Korosu da Karsu’ya eşlik edecek.

Sahne Sadece Müzikle Sınırlı Kalmayacak

Karsu, geceyle ilgili konuşurken oldukça samimi ifadeler kullandı. Şarkılar söyleyeceklerini, birlikte güleceklerini ve birbirlerini dinleyeceklerini söyleyen sanatçı, duygusal anların da yaşanabileceğini belirtti.

Yani bu konser biraz neşeli, biraz hüzünlü ama en çok da birliktelik duygusunun ön planda olduğu bir gece olacak.

“Minik Bir Sürprizim Var”

Karsu’nun açıklamasındaki en merak uyandıran detay ise “size minik bir sürpriz var” demesi oldu. Sanatçı, sürprizin ne olduğunu şimdilik açıklamadı.

Karsu, Hataylılarla yeniden buluşmak, onların sesini duymak ve şehrin enerjisini birlikte hissetmek için sabırsızlandığını söyledi. 17 Eylül’de gerçekleşecek konser, hem sanatçı hem de Hatay için anlamı büyük bir buluşma olacak.

Karsu’nun mesajı ise oldukça net: O gece sadece müzik dinlenmeyecek; birlikte olmanın, dayanışmanın ve yeniden gülümseyebilmenin tadı çıkarılacak.