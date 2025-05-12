Sıla’dan İlker Kaleli’yeRomantik Mesaj: "41 Kere Maşallah!"

Sıla Gençoğlu, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi İlker Kaleli’nin 41. yaş gününü sosyal medyada paylaştığı duygusal mesajla kutladı. Ünlü şarkıcının romantik ifadeleri hayranlardan tam not aldı.

“Bir Tek Sevgili, Nasıl Değiştirir Dünyanın Gerçeğini?”

Yaklaşık 4 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren Sıla ve İlker Kaleli çifti, aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Son olarak Sıla, sevgilisi Kaleli'nin doğum günü için duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Sevgili... Bir tek sevgili... Nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? 41 kere maşallah.”

Sıla’nın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Paylaşımına, çiftin samimi pozlarını da ekleyen şarkıcıya, takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

Aşkları Yıllara Meydan Okuyor

Sıla ve İlker Kaleli'nin ilişkisi başladığından bu yana hem basının hem de hayranlarının ilgi odağı oldu. Birlikte verdikleri her pozda uyumları ve sevgi dolu halleri dikkat çekiyor.