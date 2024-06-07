Sıla'dan Hatay'da unutulmaz konser: 30.000 kişiyle buluştu

Ünlü şarkıcı Sıla, Hatay'da düzenlediği ücretsiz konserle 30.000'i aşkın Hataylı ile unutulmaz bir geceye imza attı. Depremzede vatandaşlar için büyük bir moral kaynağı olan konser, bölge halkına bir nebze olsun nefes aldırdı.

Sıla, sahnede Hataylı çocuklarla birlikte "Yan Benimle" şarkısını söyleyerek dinleyicilere duygusal anlar yaşattı. Konserin her aşamasında, sanatçılardan orkestraya ve organizatörlere kadar herkes gönüllü olarak yer aldı.

Bu anlamlı etkinlik, Hatay halkına hem umut hem de dayanışma mesajı verdi. Sıla'nın bu jesti, sosyal medyada ve halk arasında büyük takdir topladı.



