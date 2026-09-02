Sıla Türkoğlu’nun Tekne Keyfi! “Güneş Yerinde” Dedi

Ata Ayyıldız ile nişanlanan Sıla Türkoğlu soluğu teknede aldı. Mavi bikinisiyle verdiği pozları paylaşan oyuncu aşk dolu kareleriyle dikkat çekti.

Sıla Türkoğlu’nun Tekne Keyfi! “Güneş Yerinde” Dedi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2026 10:46

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, bu kez özel hayatıyla gündemde. İşletmeci Ata Ayyıldız ile geçtiğimiz günlerde nişanlanan ünlü oyuncu, nişanın hemen ardından soluğu teknede aldı.

Çift, aile arasında yapılan sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nişanın ardından da fazla vakit kaybetmeden kendilerini denizin ve güneşin keyfine bıraktılar.

Nişanın Ardından Tekne Keyfi

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, tatilde baş başa vakit geçiriyor. Teknede oldukça keyifli anlar yaşayan çift, romantik karelerini de sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

Nişan heyecanını geride bırakan ikilinin tatilde oldukça mutlu ve huzurlu halleri dikkat çekti. Anlaşılan o ki düğün hazırlıkları öncesinde biraz kafa dinlemek ikisine de iyi gelmiş.

“Güneş Yerinde” Notuyla Paylaştı

Tatilden peş peşe fotoğraflar paylaşan Sıla Türkoğlu, özellikle mavi bikinisiyle verdiği pozlarla dikkat çekti. Doğal ve sade görüntüsüyle takipçilerinden beğeni alan oyuncu, fotoğraflarına “Güneş yerinde” notunu ekledi.

Türkoğlu’nun paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken, takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve güzel yorum geldi.

Romantik Kareler de Geldi

Sıla Türkoğlu sadece kendi fotoğraflarını paylaşmakla kalmadı. Ata Ayyıldız ile birlikte çekilen romantik karelerini de takipçilerinin beğenisine sundu.

Teknede birlikte geçirdikleri anları paylaşan çiftin mutluluğu fotoğraflara da yansıdı. Özellikle nişanın hemen ardından gelen bu tatil kareleri, takipçiler tarafından adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Şimdilik düğün tarihiyle ilgili yeni bir detay paylaşılmazken, Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız evlilik öncesi tatilin tadını çıkarıyor. Çiftin romantik tatili sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor.

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