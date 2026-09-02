Fahriye Evcen’den Çok Konuşulacak Pozlar! “Devam Edecek”

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit cephesinde son günlerde yaşananlar magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit, geçtiğimiz günlerde Hasan Sağdıç ile Bafra’da dünyaevine girdi. Ancak düğünde ne Burak Özçivit ne de Fahriye Evcen’in yer alması dikkat çekti.

Düğünde Neden Yoktular?

Burak Özçivit’in düğüne katılamamasının nedeni kısa sürede ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun dizi çekimleri için Ankara’da bulunduğu öğrenildi. Babası Bülent Özçivit de oğlunun çekimler nedeniyle düğüne gelemediğini söyledi.

Burçun Özçivit ise kardeşinin düğünde fiziksel olarak yanında olamadığını ancak kalbinin kendileriyle olduğunu belirtti. Hatta görüntülü konuşarak düğün heyecanına ortak olduklarını anlattı.

Fahriye Evcen’in de düğünde bulunmaması ise sosyal medyada çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu.

Fahriye Evcen’den Tatil Paylaşımları

Tam da bu tartışmalar devam ederken Fahriye Evcen’den peş peşe tatil kareleri geldi. Çocuklarıyla tatilin keyfini çıkaran ünlü oyuncu, paylaşımlarına eklediği notlarla da dikkat çekti.

Evcen, fotoğraflarının altına “Devam edecek” yazarken, bir başka paylaşımında “currently elsewhere”, yani “şu anda başka bir yerde” ifadesini kullandı. Bu sözler, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Burak Özçivit Ailesinin Yanına Geldi

Ankara’da dizi çekimleri nedeniyle yoğun bir tempoda çalışan Burak Özçivit ise daha sonra ailesinin yanına geldi. Fahriye Evcen, eşinin yanlarına geldiği anlardan bir kareyi de sosyal medya hesabından paylaştı.

Özçivit, daha önce yapılan yorumlara oldukça sert tepki göstermiş ve “Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın” diyerek sitem etmişti.