Melisa Aslı Pamuk’tan Milyonluk Gövde Gösterisi!

Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, siyah saten elbisesiyle verdiği pozda lüks detayları da adeta sergiledi.

Fotoğrafta yer alan otomobil, saat, çanta ve pırlanta yüzüğün toplam değerinin yaklaşık 91 milyon TL olduğu öne sürüldü. Rakam dudak uçuklatırken, fotoğraftaki detaylar da sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı.

70 Milyonluk Lamborghini

Pamuk’un içinde poz verdiği otomobilin Lamborghini Urus olduğu belirtildi. Özel turuncu-siyah deri iç tasarımıyla dikkat çeken aracın Türkiye’deki piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon TL olduğu aktarıldı.

Yani fotoğrafın en büyük parçası zaten başlı başına küçük bir servet değerinde. Lüks otomobil, paylaşımın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Kolundaki Saat de Servet

Fotoğrafta gözlerden kaçmayan bir başka detay ise Pamuk’un bileğindeki saat oldu. Oyuncunun Patek Philippe Nautilus pembe altın modelini taktığı ve saatin değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu ifade edildi.

Lüks otomobilin yanına milyonluk saat de eklenince ortaya oldukça dikkat çekici bir tablo çıktı.

Çanta ve Yüzük de Hesaba Katıldı

Pamuk’un kombinini tamamlayan Hermès Kelly çantanın ikinci el piyasasında yaklaşık 1 milyon TL değerinde olduğu öne sürüldü.

Parmağındaki büyük tektaş yüzük ise fotoğrafın bir diğer dikkat çeken parçasıydı. Oval kesimli ve yaklaşık 5 ila 7 karat olduğu tahmin edilen pırlantanın değerinin, taşın kalitesine göre 5 ila 9 milyon TL arasında değişebileceği belirtildi.

Tek Karede 91 Milyon TL

Otomobil, saat, çanta ve yüzüğün değerleri birlikte hesaplandığında toplam rakam yaklaşık 91 milyon TL’ye ulaşıyor.

Pamuk’un tek bir fotoğrafı, böylece sosyal medyada adeta milyonluk lüks gösterisine dönüştü.