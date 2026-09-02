Öykü Karayel ve Can Bonomo Çeşme’de Yakalandı!

Yazın son günleri yaklaşırken ünlü çiftler de tatilin keyfini bırakmaya pek niyetli görünmüyor. Öykü Karayel ile Can Bonomo da soluğu Çeşme’de alan çiftlerden. 2018 yılında nikâh masasına oturan ikili, tatillerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Çift, önceki gün Çeşme’de bir plajda objektiflere takıldı. Günün büyük bölümünü denizin ve güneşin tadını çıkararak geçiren Karayel ile Bonomo, oldukça rahat halleriyle dikkat çekti.

Çeşme’de Keyifli Bir Gün

Öykü Karayel ve Can Bonomo, birlikte girdikleri denizden bu kez ayrı ayrı çıktı. İkilinin plajdaki sakin halleri, tatilin onlar için tam anlamıyla dinlenme zamanı olduğunu gösterdi.

Bir süre denizin keyfini çıkaran çift, daha sonra plajdan ayrılarak soluğu restoranda aldı. Burada da tatil keyfine arkadaşlarıyla devam ettiler.

Sohbet Koyulaştı

Restorana geçen Karayel ve Bonomo, arkadaşlarıyla bir araya gelerek uzun uzun sohbet etti. Keyifli geçen buluşmada grubun oldukça neşeli olduğu görüldü.

Çiftin tatil boyunca gösterdiği rahat tavırlar da dikkatlerden kaçmadı. Özellikle yazın son günlerini değerlendirmeleri, Çeşme’de tatilin henüz bitmediğini bir kez daha gösterdi.

Yıllardır Birlikteler

Öykü Karayel ve Can Bonomo, 2018 yılında evlenerek hayatlarını birleştirmişti. Aradan geçen yıllara rağmen gözlerden uzak ve sakin bir hayat sürmeyi tercih eden çift, zaman zaman tatil pozları ve görüntüleriyle gündeme geliyor.

Bu kez de Çeşme’de deniz, güneş ve arkadaş sohbetiyle dolu bir gün geçiren ikili, yazın tadını çıkarmaya devam etti.

Kısacası Karayel ve Bonomo için tatil henüz bitmiş değil. Çeşme’de denizin ve güzel havanın keyfini süren çift, yazı bırakmaya hiç de hazır görünmüyor.