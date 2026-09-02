Melisa Döngel’den Aşk Bombası! “Pat Diye Söylerim”

Melisa Döngel aşk hayatındaki tavrını açıkça anlattı. Hoşlandığı kişiye karşı taktik yapmadığını söyleyen oyuncu “Beğenirsem hemen mesaj atarım” dedi.

Melisa Döngel’den Aşk Bombası! “Pat Diye Söylerim”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2026 10:14

Oyuncu Melisa Döngel, aşk hayatına dair samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. İlişkilerde nasıl biri olduğunu açık açık anlatan Döngel, özellikle hoşlandığı kişiye karşı oyun oynamadığını söyledi. Onun için aşk varsa, fazla hesap yapmaya ya da “Acaba şimdi ne yapsam?” diye düşünmeye gerek yok.

Döngel’in anlattıklarından anlaşılan şu: Kalbinden ne geçiyorsa onu söylemekten çekinmiyor.

“Sevgi Benim İçin Çok Önemli”

Melisa Döngel, hayatında sevginin çok özel bir yerde olduğunu söyledi. Hatta bunun nedeninin çocukluğuna kadar uzandığını anlattı.

“Çünkü sevgiye aç olarak büyüdüm” diyen oyuncu, hayatında sevgiyle çevrili büyük bir kalabalık istediğini dile getirdi. Yani onun için sevgi sadece romantik ilişkiden ibaret değil. Hayatında kendisini gerçekten seven, yanında olan insanların çok önemli olduğunu söylüyor.

Hoşlanırsa Beklemiyor

Döngel’in aşk konusunda en dikkat çeken tarafı ise taktik işlerine hiç girmemesi. Birinden hoşlandığında günlerce mesaj beklemek, karşı tarafın hamle yapmasını izlemek ya da bilerek mesafe koymak ona göre değil.

Tam tersine, hissettiğini doğrudan söylemeyi tercih ediyor.

“Beğenirsem hemen mesaj atarım” diyen oyuncu, hoşlandığı kişiye karşı açık davranmaktan çekinmediğini anlattı. Yani “Önce o yazsın”, “Biraz bekleyeyim de merak etsin” gibi klasik ilişki taktikleri Melisa Döngel’in pek tarzı değil.

“Aşkı Zora Sokmam”

Oyuncunun aşkla ilgili sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Aşkı zaten zor yakaladığımızı düşünen Döngel, bulunan güzel bir şeyi gereksiz oyunlarla daha da zorlaştırmak istemediğini söyledi.

“Ben öyle taktik kovalamam” diyerek tavrını net şekilde ortaya koyan Döngel’in bu sözleri, aşk konusunda ne kadar direkt ve samimi olduğunu bir kez daha gösterdi.

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