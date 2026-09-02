Pınar Sabancı’nın Kedisi Dante Şaşırttı! Sırada Ne Var?

Pınar Sabancı’nın kedisi Dante kum kabı yerine klozeti kullanmayı öğrenince sosyal medyanın gündemine oturdu. Kedinin diğer marifetleri de şaşırttı.

Pınar Sabancı’nın Kedisi Dante Şaşırttı! Sırada Ne Var?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2026 10:04

Pınar Sabancı bu kez kendi yaptığı bir paylaşımla değil, kedisi Dante’nin marifetiyle gündeme geldi. Sabancı’nın evinde çektiği görüntülerde tekir kedisinin kum kabını bırakıp klozeti kullanmayı öğrendiği görüldü. Dante’nin bu hareketi, sosyal medyada görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Sabancı da kedisinin bu sıra dışı becerisini esprili bir notla paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

“Tekirler Kedilerin Profesörüdür”

Dante’nin klozeti kullandığı anları paylaşan Pınar Sabancı, kedisinin zekâsına dikkat çekti. Sabancı, “Boşuna demiyorlar, tekirler kedilerin profesörüdür diye... Bu da oldu. Akıl küpümüz Dante, tuvaleti kullanmayı öğrendi” sözleriyle yaşananları anlattı.

Dante’nin kum kabı yerine klozeti tercih etmeyi öğrenmesi zaten başlı başına şaşırtıcıyken, Sabancı’nın anlattıkları kedisinin başka hünerlerinin de olduğunu ortaya çıkardı.

Evdeki Kapıları ve Pencereleri Açıyor

Meğer Dante sadece tuvalet işini çözmekle kalmamış. Sabancı’nın anlattığına göre evde kilitli olmayan kapıları ve pencereleri de kendi başına açabiliyor.

Üstelik kedinin tasma konusunda da pek kolay pes ettiği söylenemez. Sabancı, Dante’nin boynuna taktıkları tasmayı daha ilk gün çıkarıp attığını söyledi. Evdeki diğer kedilerin ise aylardır tasmayla dolaştığını belirtti.

Kısacası Dante, evin en yaramaz ama bir o kadar da zeki üyesi gibi görünüyor.

Takipçilerden Peş Peşe Yorum Geldi

Dante’nin videosu sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü. Bazı takipçiler olaya esprili yaklaşırken, “Zenginin kedisi böyle olur” ve “Yakında sifonu da çeker” gibi yorumlar yaptı.

Bir takipçinin klozetin tasarımıyla ilgili yaptığı yorum da dikkat çekti. Dante’nin bu kadar becerikli çıkması, takipçileri arasında “Sırada ne var?” merakını da beraberinde getirdi.

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