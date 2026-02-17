Sıla Türkoğlu’ndan Sürpriz Karar: Bodrum’da Alışılmışın Dışında Bir Düğün!

Sıla Türkoğlu evleniyor mu? Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın Bodrum'daki beach düğünü detayları, Como Gölü'ndeki evlilik teklifi ve tüm magazin haberleri burada...

Sıla Türkoğlu’ndan Sürpriz Karar: Bodrum’da Alışılmışın Dışında Bir Düğün!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-02-2026 13:53

 

Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılışıyla hayranlarını şaşırtan, ancak özel hayatındaki mutluluğuyla yüzleri güldüren Sıla Türkoğlu, evlilik yolunda gaza bastı. İş insanı Ata Ayyıldız ile birlikteliğini nikah masasına taşımaya hazırlanan güzel oyuncu, düğün detaylarını netleştirmeye başladı.

Como Gölü’nde Romantik Teklif

Geçtiğimiz yaz aylarında İtalya’nın dünyaca ünlü Como Gölü’nde sevgilisi Ata Ayyıldız’dan masalsı bir evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu, "Evet" cevabını vermişti. O günden beri merakla beklenen "Düğün nerede olacak?" sorusu nihayet yanıt buldu.

Adres: Aşkın Başladığı Yer Bodrum

Çift, düğün yeri olarak her ikisi için de anlamı büyük olan Bodrum’u seçti. Ancak klasik salon düğünlerinden uzak durmak isteyen ikili, modern ve eğlenceli bir konseptte karar kıldı:

  • Konsept: Modern "Beach Wedding" (Plaj Düğünü)

  • Lokasyon: Bodrum’un en özel koylarından biri.

  • Tarih: Önümüzdeki yaz ayları.

Hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü düğünde, Sıla Türkoğlu’nun nasıl bir gelinlik tercih edeceği ise şimdiden moda dünyasının radarında.

Sosyal Medya Heyecanlı

Instagram’da milyonlarca takipçisi olan Türkoğlu’nun evlilik haberleri, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Hayranları, "Doğa gelin oluyor!", "Ata ile çok yakışıyorlar" ve "Bodrum’a beach düğünü çok yakışır" yorumlarıyla ünlü oyuncuyu tebrik yağmuruna tuttu.

Benzer Haberler
Sıla Türkoğlu’ndan Sürpriz Karar: Bodrum’da Alışılmışın Dışında Bir Düğün! Sıla Türkoğlu’ndan Sürpriz Karar: Bodrum’da Alışılmışın Dışında Bir Düğün!
Magazin Dünyasında Yeni Dalga: Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu Gözaltında! Magazin Dünyasında Yeni Dalga: Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu Gözaltında!
7,7 Milyon Takipçiyi Mest Eden Kareler: Esra Bilgiç’ten Yeni Paylaşım! 7,7 Milyon Takipçiyi Mest Eden Kareler: Esra Bilgiç’ten Yeni Paylaşım!
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken paylaşım Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken paylaşım
Magazin Dünyasında Şok Dalga: Reynmen’in Test Sonucu Pozitif Çıktı! Magazin Dünyasında Şok Dalga: Reynmen’in Test Sonucu Pozitif Çıktı!
Çağla Şıkel’den Şok Beslenme İtirafı: O Lezzeti 6 Ayda Bir Yiyor! Çağla Şıkel’den Şok Beslenme İtirafı: O Lezzeti 6 Ayda Bir Yiyor!
ÇOK OKUNANLAR
7,7 Milyon Takipçiyi Mest Eden Kareler: Esra Bilgiç’ten Yeni Paylaşım!
  • 17-02-2026 12:42

7,7 Milyon Takipçiyi Mest Eden Kareler: Esra Bilgiç’ten Yeni Paylaşım!

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!
  • 12-02-2026 11:33

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!

Beren Saat’ten Radikal Dönüş!
  • 12-02-2026 12:24

Beren Saat’ten Radikal Dönüş! "CapitaliZoo" ile Müzik Dünyasını Salladı.

Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Sevgililer Günü Paylaşımı:
  • 16-02-2026 14:25

Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Sevgililer Günü Paylaşımı: "İlk Sevgilim, Sonsuz Sevgilim"

Derin Talu’dan Olay Yaratan Sevgililik Çıkışı:
  • 16-02-2026 11:08

Derin Talu’dan Olay Yaratan Sevgililik Çıkışı: "Siz Kimsiniz ki Sizinle Evleneyim?"