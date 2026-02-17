Sıla Türkoğlu’ndan Sürpriz Karar: Bodrum’da Alışılmışın Dışında Bir Düğün!

Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılışıyla hayranlarını şaşırtan, ancak özel hayatındaki mutluluğuyla yüzleri güldüren Sıla Türkoğlu, evlilik yolunda gaza bastı. İş insanı Ata Ayyıldız ile birlikteliğini nikah masasına taşımaya hazırlanan güzel oyuncu, düğün detaylarını netleştirmeye başladı.

Como Gölü’nde Romantik Teklif

Geçtiğimiz yaz aylarında İtalya’nın dünyaca ünlü Como Gölü’nde sevgilisi Ata Ayyıldız’dan masalsı bir evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu, "Evet" cevabını vermişti. O günden beri merakla beklenen "Düğün nerede olacak?" sorusu nihayet yanıt buldu.

Adres: Aşkın Başladığı Yer Bodrum

Çift, düğün yeri olarak her ikisi için de anlamı büyük olan Bodrum’u seçti. Ancak klasik salon düğünlerinden uzak durmak isteyen ikili, modern ve eğlenceli bir konseptte karar kıldı:

Konsept: Modern "Beach Wedding" (Plaj Düğünü)

Lokasyon: Bodrum’un en özel koylarından biri.

Tarih: Önümüzdeki yaz ayları.

Hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü düğünde, Sıla Türkoğlu’nun nasıl bir gelinlik tercih edeceği ise şimdiden moda dünyasının radarında.

Sosyal Medya Heyecanlı

Instagram’da milyonlarca takipçisi olan Türkoğlu’nun evlilik haberleri, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Hayranları, "Doğa gelin oluyor!", "Ata ile çok yakışıyorlar" ve "Bodrum’a beach düğünü çok yakışır" yorumlarıyla ünlü oyuncuyu tebrik yağmuruna tuttu.