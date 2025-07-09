Sıla Türkoğlu’ndan İsviçre Çıkarması! Güzelliğiyle Büyüledi

Sıla Türkoğlu, İsviçre’de düzenlenen şampuan markasının global etkinliğinde güzelliği ve zarafetiyle büyüledi.

Sıla Türkoğlu’ndan İsviçre Çıkarması! Güzelliğiyle Büyüledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2025 16:45

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, bu kez ekranlardan değil, uluslararası bir davetten gündeme geldi. Marka elçisi olduğu ünlü şampuan markasının 80. yıl kutlaması için İsviçre'nin Luzern şehrinde düzenlenen global etkinliğe katılan Türkoğlu, Türk kadınını başarıyla temsil etti.

Gecede Göz Kamaştırdı

Etkinlik kapsamında gerçekleşen davette güzelliği ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu, kırmızı halıda yürürken adeta parladı. Tarzı, duruşu ve ışıltılı elbisesiyle gecenin yıldızlarından biri olan oyuncu, objektiflerin ilgi odağı oldu. Sosyal medyada paylaşılan kareleri büyük beğeni topladı.

Türk Kadınını Temsil Etti

Markanın global elçileriyle bir araya gelen Sıla Türkoğlu, hem şıklığı hem de profesyonelliğiyle büyük takdir topladı. Uluslararası basının da ilgisini çeken genç oyuncu, Türkiye'yi ve Türk kadınını temsil etmenin gururunu yaşadığını belirtti.

 

Etkinlik Boyunca İlgi Odağıydı

Gün boyu süren etkinliklerde yer alan Türkoğlu, hem marka yöneticileriyle hem de davetlilerle yakın temas kurdu. İmajıyla olduğu kadar pozitif enerjisiyle de dikkat çeken oyuncu, bu özel etkinlikteki duruşuyla kariyerine bir uluslararası başarı daha eklemiş oldu.

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