Sıla Türkoğlu’ndan Cannes Sokaklarında Stil Şovu! Rol Arkadaşı Yorumsuz Geçmedi

Sıla Türkoğlu Cannes sokaklarında dikkat çeken kombiniyle poz verdi. Rol arkadaşı Batuhan Yüzgüleç’ten esprili çorap yorumu geldi.

Sıla Türkoğlu’ndan Cannes Sokaklarında Stil Şovu! Rol Arkadaşı Yorumsuz Geçmedi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-05-2025 16:58

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu Sıla Türkoğlu, Fransa tatiline devam ederken Cannes sokaklarından yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun renkli çorap seçimi sosyal medyada gündem olurken, rol arkadaşı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’in esprili yorumu dikkatlerden kaçmadı.

 

Cannes Sokaklarında Renkli Kombin

26 yaşındaki başarılı oyuncu, tatil rotasını Cannes’a çevirirken sokak stilinde farklı bir tarz benimsedi. Yeşil çorapları ve sade kombiniyle hem rahat hem iddialı bir görünüm yakalayan Türkoğlu, doğal güzelliğiyle de takipçilerinden tam not aldı. Cannes sokaklarında verdiği pozları Instagram'da paylaşan oyuncunun kombini kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’ten Esprili Yorum

Kızılcık Şerbeti dizisinde birlikte rol aldığı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Türkoğlu’nun paylaşımına esprili bir yorumda bulundu. “Çorap linki lazım” diyerek paylaşıma mizahi bir hava katan Yüzgüleç, ikilinin ekran dışındaki samimi dostluğunu da ortaya koydu. Bu eğlenceli etkileşim, dizinin hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Aşk Tatiline Devam

Güzel oyuncu, bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile yaşadığı aşk sayesinde de magazin gündeminde. Çift, yurt dışı tatillerini tercih etmeye devam ediyor. Cannes’ta sevgilisiyle zaman geçiren Türkoğlu’nun enerjisi ve tarzı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

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