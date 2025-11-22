Sıla Türkoğlu’ndan Bomba Proje İddiası: Kızılcık Şerbeti’nden Sonra Hangi Dizide Oynayacak?

Geçtiğimiz hafta popüler dizilerden Kızılcık Şerbeti’ne veda eden oyuncu Sıla Türkoğlu hakkında magazin kulislerine bomba bir iddia düştü. Türkoğlu’nun, hazırlıkları süren yerli uyarlama Doc dizisinin kadrosuna katılacağı konuşuluyor. İddialara göre, dizide 'Mevsim' rolüne hayat vereceği konuşulan oyuncu Alina Boz’un projeden ayrılması üzerine, onun yerine geçecek isim Sıla Türkoğlu oldu.

Alina Boz Diziden Ayrıldı: Yerine Sıla Türkoğlu Geliyor

Yerli Doc uyarlaması dizisi, aralık ayında sete çıkmaya hazırlanıyor. Fakat, dizinin ana kadrosunda bir değişiklik yaşandı. Dizide ‘Mevsim’ karakterini canlandıracağı konuşulan Alina Boz’un projeden ayrıldığı öğrenildi. Bununla birlikte, Boz’un ayrılmasıyla boşalan role kimin geleceği merak konusu oldu. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, Alina Boz’un yerine gelecek ismin Sıla Türkoğlu olacağı konuşuluyor. Türkoğlu’nun Kızılcık Şerbeti’nden ayrılmasının ardından yeni projesinin bu iddialı dizi olacağı söyleniyor.

Yönetmen Tercihi Değişiklikte Etkili Oldu İddiası

Yerli Doc uyarlaması projesinde yaşanan bu oyuncu değişikliğinin arkasında yönetmen tercihlerinin de etkili olduğu iddia ediliyor. Doc dizisinin yönetmen koltuğunda oturacak olan Ketche ile Sıla Türkoğlu’nun daha önce Kızılcık Şerbeti dizisinde birlikte çalışmış olmaları dikkat çekiyor. Bu nedenle, kulislerde Türkoğlu’nun seçilmesinde yönetmen Ketche’nin tercihinin belirleyici olduğu yönünde bilgiler konuşuluyor. Türkoğlu, rolü kabul ederse aralık ayında Doc dizisi için sete çıkacak.