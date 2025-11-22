Sıla Türkoğlu’ndan Bomba Proje İddiası: Kızılcık Şerbeti’nden Sonra Hangi Dizide Oynayacak?

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu'ndan flaş proje hamlesi! Ünlü oyuncunun, Alina Boz’un ayrıldığı ‘Doc’ dizisinin kadrosuna katılacağı iddia edildi.

Sıla Türkoğlu’ndan Bomba Proje İddiası: Kızılcık Şerbeti’nden Sonra Hangi Dizide Oynayacak?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 22-11-2025 11:28

Geçtiğimiz hafta popüler dizilerden Kızılcık Şerbeti’ne veda eden oyuncu Sıla Türkoğlu hakkında magazin kulislerine bomba bir iddia düştü. Türkoğlu’nun, hazırlıkları süren yerli uyarlama Doc dizisinin kadrosuna katılacağı konuşuluyor. İddialara göre, dizide 'Mevsim' rolüne hayat vereceği konuşulan oyuncu Alina Boz’un projeden ayrılması üzerine, onun yerine geçecek isim Sıla Türkoğlu oldu.

Alina Boz Diziden Ayrıldı: Yerine Sıla Türkoğlu Geliyor

Yerli Doc uyarlaması dizisi, aralık ayında sete çıkmaya hazırlanıyor. Fakat, dizinin ana kadrosunda bir değişiklik yaşandı. Dizide ‘Mevsim’ karakterini canlandıracağı konuşulan Alina Boz’un projeden ayrıldığı öğrenildi. Bununla birlikte, Boz’un ayrılmasıyla boşalan role kimin geleceği merak konusu oldu. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, Alina Boz’un yerine gelecek ismin Sıla Türkoğlu olacağı konuşuluyor. Türkoğlu’nun Kızılcık Şerbeti’nden ayrılmasının ardından yeni projesinin bu iddialı dizi olacağı söyleniyor.

Yönetmen Tercihi Değişiklikte Etkili Oldu İddiası

Yerli Doc uyarlaması projesinde yaşanan bu oyuncu değişikliğinin arkasında yönetmen tercihlerinin de etkili olduğu iddia ediliyor. Doc dizisinin yönetmen koltuğunda oturacak olan Ketche ile Sıla Türkoğlu’nun daha önce Kızılcık Şerbeti dizisinde birlikte çalışmış olmaları dikkat çekiyor. Bu nedenle, kulislerde Türkoğlu’nun seçilmesinde yönetmen Ketche’nin tercihinin belirleyici olduğu yönünde bilgiler konuşuluyor. Türkoğlu, rolü kabul ederse aralık ayında Doc dizisi için sete çıkacak.

Benzer Haberler
Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı
Emir Benderlioğlu, İddialı Yeraltı Dizisiyle El Sıkıştı: İşte Yeni Rolü Emir Benderlioğlu, İddialı Yeraltı Dizisiyle El Sıkıştı: İşte Yeni Rolü
Yiğit Kirazcı Kızılcık Şerbeti’ne Geri Dönüyor: Nursema’nın Eski Aşkı Hikâyeye Dâhil Oluyor Yiğit Kirazcı Kızılcık Şerbeti’ne Geri Dönüyor: Nursema’nın Eski Aşkı Hikâyeye Dâhil Oluyor
Medeni Haller Bitti, Sırada Dijital Dizi Var: Özge Gürel’in Yeni Projesi Belli Oldu Medeni Haller Bitti, Sırada Dijital Dizi Var: Özge Gürel’in Yeni Projesi Belli Oldu
Devrim Yakut, Devrim Yakut, "Rüya Gibi" Dizisiyle Ekranlara Dönüyor
Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna Yeni İsimler... Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna Yeni İsimler...
ÇOK OKUNANLAR
Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı:
  • 17-11-2025 17:34

Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: "Çok Değişmiş" Yorumları Yağdı

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu
  • 20-11-2025 15:15

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan Kapadokya Kaçamağı
  • 18-11-2025 09:29

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan Kapadokya Kaçamağı

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı
  • 22-11-2025 16:36

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı

Lucas Torreira, Devrim Özkan’ı Unutamıyor: Ünlü Futbolcudan Yeni Hamle
  • 21-11-2025 11:17

Lucas Torreira, Devrim Özkan’ı Unutamıyor: Ünlü Futbolcudan Yeni Hamle