Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'dan Çok Konuşulan İkonik Akım Videosu

Sıla Türkoğlu özel hayatındaki mutluluğunu sosyal medyaya taşımaya devam ediyor. Bir süredir iş insanı sevgilisi Ata Ayyıldız'la seviyeli ve gözlerden uzak bir birliktelik yaşayan güzel oyuncu bu kez ezber bozdu ve sevgilisiyle birlikte çektiği son derece eğlenceli bir akım videosuyla sosyal medyayı adeta salladı!

İşte Benim Stilim Nostaljisiyle Aşk İlanı!

Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile akım videosu paylaştı.



"1 saniye ayrılmadığımız oğlanla." pic.twitter.com/Zj6v4DvLr9 — Populicc (@populicc) July 2, 2026

Sıla Türkoğlu özel hayatındaki mutluluğunu sosyal medyaya taşımaya devam ediyor. Bir süredir iş insanı sevgilisi Ata Ayyıldız'la seviyeli ve gözlerden uzak bir birliktelik yaşayan güzel oyuncu bu kez ezber bozdu ve sevgilisiyle birlikte çektiği son derece eğlenceli bir akım videosuyla sosyal medyayı adeta salladı! İşte Benim Stilim Nostaljisiyle Aşk İlanı! Sıla Türkoğlu'nun paylaştığı videoda Türk televizyon tarihine damgasını vuran efsane yarışma İşte Benim Stilim'in jüri üyeleri Nur Yerlitaş ve Ivana Sert'in kulaklardan silinmeyen o meşhur diyaloglarından kısa bir ses kaydı yer aldı. Merhum Nur Yerlitaş'la Ivana Sert'in o kendine has, mizahi ve yüksek enerjili konuşmasını sevgilisi Ata Ayyıldız'la birlikte çektikleri videoya çabasız bir uyumla senkronize eden ünlü oyuncu performansı ve mimikleriyle hayranlarından tam not aldı. "1 Saniye Ayrılmadığımız Oğlanla..." Güzel oyuncu sevgilisinin omzuna yaslandığı aşk ve neşe dolu bu eğlenceli videonun üzerine ise şu imalı ve esprili notu düştü: "1 saniye ayrılmadığımız oğlanla..." Türkoğlu'nun aşkını mizahla harmanladığı bu paylaşım sevgilisiyle günün her anını birlikte geçirdiklerine dair tatlı bir sitem ve ilan-ı aşk olarak yorumlandı.

Sıla Türkoğlu'nun paylaştığı videoda Türk televizyon tarihine damgasını vuran efsane yarışma İşte Benim Stilim'in jüri üyeleri Nur Yerlitaş ve Ivana Sert'in kulaklardan silinmeyen o meşhur diyaloglarından kısa bir ses kaydı yer aldı.

Merhum Nur Yerlitaş'la Ivana Sert'in o kendine has, mizahi ve yüksek enerjili konuşmasını sevgilisi Ata Ayyıldız'la birlikte çektikleri videoya çabasız bir uyumla senkronize eden ünlü oyuncu performansı ve mimikleriyle hayranlarından tam not aldı.

"1 Saniye Ayrılmadığımız Oğlanla..."

Güzel oyuncu sevgilisinin omzuna yaslandığı aşk ve neşe dolu bu eğlenceli videonun üzerine ise şu imalı ve esprili notu düştü: "1 saniye ayrılmadığımız oğlanla..."

Türkoğlu'nun aşkını mizahla harmanladığı bu paylaşım sevgilisiyle günün her anını birlikte geçirdiklerine dair tatlı bir sitem ve ilan-ı aşk olarak yorumlandı.