Sıla Türkoğlu ile Feyza Civelek'in Gizli Tartışma Görüntüleri Sızdı: "Ortalığı Karıştırıyorsun Beybi!"

Kızılcık Şerbeti setinden sızan videoda Sıla Türkoğlu ve Feyza Civelek'in karavanda tartıştığı görüldü.

Sıla Türkoğlu ile Feyza Civelek'in Gizli Tartışma Görüntüleri Sızdı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-07-2026 17:15

Ekranların reyting rekorları kıran, her bölümüyle toplumsal hafızada yer edinen fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti bu kez senaryosuyla değil set arkasından sızan şok edici bir video ile magazin dünyasının tam merkezine oturdu. Dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu ile Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in set karavanında yaşadığı gerilimli anlar sosyal medyada adeta bir çalkantı yarattı.

Geçmişte yaşanan ayrılık krizlerinin ve yapımcı Faruk Turgut'un açıklamalarının ardından sızan bu video set arkasındaki gizli savaşı gözler önüne serdi.

Eski Defterler Yapımcının Açıklamasıyla Açılmıştı

Sıla Türkoğlu'nun dizideki geleceğinin tartışıldığı dönemde Feyza Civelek'le arka planda büyük bir anlaşmazlık yaşadığı ve bu kriz nedeniyle projeye veda etmek istediği iddiaları uzun süre kulisleri meşgul etmişti. Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan ünlü yapımcı Faruk Turgut'un Türkoğlu'nun kendisine teklif edilen ücreti beğenmediği yönündeki iddialı çıkışı ise fitili ateşleyen son damla oldu. Türkoğlu'nun ajansı vasıtasıyla bu iddiaları kesin bir dille yalanlamasının hemen ardından gelen o karavan videosu magazin dünyasında taşları yerinden oynattı.

Karavanda Kamera Arkası Vlog Çekerken Yakalandılar!

Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntülerde; Sıla Türkoğlu'nun kamera arkasında hayranları için çabasız ve samimi bir vlog çekimi yaptığı görülüyor. Tam bu esnada karavanda bulunan Feyza Civelek'in ortama dahil olarak Türkoğlu'na laf atmasıyla odadaki tüm enerji bir anda değişiyor.

Karşılıklı laf dalaşının ve gerilimin tırmandığı anlarda Feyza Civelek'in, Sıla Türkoğlu'nun yüzüne bakarak imalı bir tonda "Ortalığı karıştırıyorsun beybi" demesi dikkat çekiyor. İkilinin arasındaki çabasız soğuk savaş ve gergin diyaloglar videonun sızmasıyla birlikte internet dünyasını ikiye böldü.

Sosyal Medya Bu Diyaloğu Konuşuyor!

Dizi fanları ve magazin takipçileri tarafından saniyeler içinde X (Twitter) ve Instagram platformlarında viral hale getirilen video yorum yağmuruna tutuldu. Kızılcık Şerbeti hayranları görüntülerin altına, "Demek ki setteki o kavga iddiaları tamamen gerçekmiş" şeklinde binlerce mesaj bıraktı.

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