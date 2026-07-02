Sete Günler Kala Büyük Şok! Şükran Ovalı Düğünümüz Var Kadrosundan Ayrıldı!

Yeni yayın döneminde Star TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Poll Production imzalı sezona damga vurması beklenen iddialı komedi dizisi Düğünümüz Var cephesinden magazin dünyasını sarsacak sarsıcı bir son dakika ayrılık haberi geldi. Projenin kadrosuna dahil oluşuyla büyük heyecan yaratan Şükran Ovalı temmuz ortasında sete çıkması planlanan dizinin kadrosundan son dakikada ayrıldı.

Çekimlerin başlamasına çok az bir süre kala yaşanan bu beklenmedik ayrılık televizyon kulislerinde bir anda çalkantı yarattı.



Kreatif Değişiklik Ayrılık Getirdi



Ünlü oyuncunun dizide hayat vermesi planlanan ana karakter üzerinde yapım ve senaryo ekibinin yürüttüğü kreatif/yaratıcı süreç kapsamında radikal değişikliklere gidildi. Karakterin hikayedeki yapısının ve dokusunun yeniden şekillenmesi üzerine Şükran Ovalı ve yapım şirketi Poll Production profesyonel ve çabasız bir vizyonla durum değerlendirmesi yaptı. Yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda taraflar projenin geleceği adına birlikte devam etmeme kararı alarak yollarını nezaketle ayırdı.

Şükran Ovalı Yeni Teklifleri Değerlendiriyor!

Dizinin temmuz ortasında başlayacak olan yoğun çekim takvimi öncesinde yaşanan bu flaş gelişme gözleri Düğünümüz Var ekibinin yeni başrol arayışına çevirdi.



