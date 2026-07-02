Kerimcan Durmaz Yüzüne Patlatılan Konfeti Sonrası Çileden Çıktı: Elindekiyle Kafasına Vurdu!

Sosyal medya dünyasından müzik piyasasına adım atan her adımı, tarzı ve sahne şovuyla magazin gündeminden düşmeyen popüler isim Kerimcan Durmaz dün akşam çıktığı konserde kelimenin tam anlamıyla çileden çıktı. Tempolu şarkıları ve çabasız dans şovlarıyla salonu dolduran yüzlerce hayranına enerji dolu anlar yaşatan ünlü fenomen sahne önündeki bir görevlinin dikkatsizliği sonucu zor anlar yaşadı.

Performansı sırasında çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalan Kerimcan Durmaz'ın refleks olarak verdiği sert tepki ve o çalkantı yaratan görüntüler saniyeler içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yakın Mesafede Tehlikeli Patlama!

Antalya'da sahne alan Kerimcan Durmaz, ısrarla yüzüne konfeti patlatılınca sert tepki verdi. pic.twitter.com/vy577p6bqp — Onedio (@onedio) July 2, 2026

Konser salonundaki yüksek ritmin ve eğlencenin zirveye ulaştığı anlarda sahnenin hemen önünde bulunan bir kişi Kerimcan Durmaz'ın tam yüzüne yakın mesafeden konfeti patlattı. Basınçlı gaz ve kağıt parçalarının bir anda gözüne ve yüzüne gelmesiyle neye uğradığını şaşıran ünlü sanatçı büyük bir tehlike atlattı. Kazayı kıl payı atlatan Durmaz şovunu bir anda keserek adeta çılgına döndü.

Sinirlerine Hakim Olamadı

Yaşadığı şokun ve yüzüne gelen basıncın etkisiyle bir anlık öfkesine yenik düşen Kerimcan Durmaz duruma çabasız bir sakinlikle yaklaşamadı. Kendisini riske atan kişinin bu dikkatsiz hareketine anında tepki gösteren Durmaz elinde tuttuğu diğer konfeti rulosunu sert bir şekilde o kişinin başına vurarak tepkisini koydu. Güvenlik ve sahne ekibinin araya girdiği o gergin anlar konserdeki hayranların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sosyal Medya İkiye Bölündü!

Konseri izleyenlerin kaydettiği görüntüler internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm dijital platformlarda büyük bir çalkantı yarattı. Kerimcan Durmaz'ın sahnede uğradığı bu fiziki müdahale ve sonrasındaki sert tepkisi sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.