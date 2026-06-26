Kerem Bürsin'den Manidar Gelecek Planı: "Minik Bir Adada Balık Tutarım"

Türk televizyon ve sinemasının uluslararası çapta en popüler aktörlerinden biri olan Kerem Bürsin Emirgan'da katıldığı bir davette samimi ve içten açıklamalarıyla dikkat çekti. Yoğun çalışma temposu, dünya markalarıyla yaptığı iş birlikleri ve ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'la başlayacağı yeni film projesi hakkında konuşan yakışıklı oyuncu yaş almanın kendisinde hiçbir kaygı yaratmadığını belirtti. Bürsin'in gelecek hayalleri ise hayranlarına bambaşka ve dingin bir Kerem Bürsin profili çizdi.

Yakışıklı oyuncu Emirgan'da düzenlenen bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bürsin, "Dostlarım çok güzel bir etkinlik yaptılar o yüzden geldim" dedi. Geçtiğimiz haftalarda gittiği İtalya seyahati hakkında konuşan Kerem Bürsin, "Güzeldi çalıştığın markalarla bir araya gelmek ve ülkemi temsil etmek onur verici. Yoğun bir tempo ile çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikle Nuri Bilge Ceylan'la çekeceğimiz film projemiz için çalışmaya başlayacağız. Çalışmayı seviyorum, işler hep olsun" ifadelerini kullandı.

Dramı Bıraktı, Komediye Yöneldi

Kariyer basamaklarını tırmanırken rol aldığı projelerle küresel bir şöhrete kavuşan Bürsin zaman içerisinde proje seçme kriterlerinin tamamen değiştiğini itiraf etti. Mesleğinin ilk yıllarında daha çok ağır dram ağırlıklı, insanı zorlayan rollerin peşinden gittiğini söyleyen ünlü oyuncu son dönemde ise hem kendisinin gülmesi hem de seyirciyi güldürmesi adına rotasını komedi odaklı işlere çevirdiğini ifade etti.

"İleride Balık Tutan Sakin Bir Yerde Yaşayan Biri Olurum"

Yaş almanın doğal bir süreç olduğunu vurgulayan ve bu durumun üzerinde herhangi bir baskı ya da endişe oluşturmadığını belirten 39 yaşındaki jön ilerleyen yıllar için kalabalıklardan uzak, adeta bir sahil kasabası hikayesini andıran şu gelecek planını paylaştı:

"Yaşlanıyoruz ama böyle bir kaygım yok. İleride minik bir adada yaşayan, balık tutan, sessiz sakin bir yerlerde olan birisi olurum herhalde."

"O Adada Çocuk Var mı?" Sorusuna Manidar Yanıt!

Kerem Bürsin'in bu esprili ve izole gelecek hayali üzerine magazin muhabirleri hemen araya girerek "Peki o adada çocuk var mı?" sorusunu yöneltti. Hayatında birinin olup olmadığı her zaman merak konusu olan Bürsin bu soruya; "Bilemedim, şanslıysam eğer olur" şeklinde sıcak ve temkinli bir cevap verdi.

Hemen ardından gelen özel hayatına ve aşk yaşantısına dair ısrarlı sorular karşısında ise çizgisini bozmayarak sessiz kalmayı ve gülümsemeyi tercih etti. Nuri Bilge Ceylan'ın setine çıkmak için gün sayan başarılı aktör işkolik tavrı ve mütevazılığıyla bir kez daha takdir topladı.